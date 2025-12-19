Svolta nella notte, dall'Ue 90 miliardi di prestito a Kiev. Meloni: "Così ha prevalso il buonsenso"

Il dado è tratto, l'Europa ha stanziato 90 miliardi di euro di sostegno finanziario per l'Ucraina nel 2026-2027. Lo ha deciso nella notte il Consiglio europeo. "Il messaggio che inviamo oggi alla Russia è chiarissimo - afferma il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa - voi non avete raggiunto i vostri obiettivi in Ucraina e l'Europa è al fianco dell'Ucraina oggi, domani e per tutto il tempo necessario. La Russia deve sedersi al tavolo dei negoziati in modo serio e accettare che non vincerà questa guerra", ha sottolineato. "L'unica via da seguire è il cessate il fuoco e la pace negoziata. Il nostro sostegno politico e finanziario all'Ucraina non vacillerà né in guerra né in pace. Nella ricostruzione, ci impegneremo a costruire un'Ucraina libera e prospera all'interno dell'Unione europea", ha assicurato.

Grande la soddisfazione del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky: "Sono grato a tutti i leader dell'Unione Europea - scrive su X -. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza". Lo scrive su X il . "È importante che i beni russi rimangano immobilizzati e che l'Ucraina riceva una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato e per l'unità. Insieme, stiamo difendendo il futuro del nostro continente".

Meloni: "Soluzione con solide basi giuridiche"

"Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo nei quali ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero obbligata dalla risoluzione parlamentare e dalla posizione che abbiamo portato ieri in Parlamento, particolarmente su due temi che per noi erano importanti. Il primo era quello di garantire il necessario supporto all'Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario. E sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione e una base solida sul piano giuridico e finanziario". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Ue a Bruxelles."Il tema degli asset rimane nelle conclusioni. La decisione più importante sulla questione degli asset - aggiunge Meloni - l'abbiamo già presa qualche giorno fa quando abbiamo immobilizzato gli asset garantendo che non vengano restituiti.

Nelle conclusioni viene detto che l'Unione europea, e seguendo quella che è la normativa, lo stato di diritto si riserva anche di considerare l'uso di questi asset soprattutto per ripagare il prestito che dovrà fare. Ma questo è un lavoro che deve ancora andare avanti".