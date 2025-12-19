Il sesso debole

Vale probabilmente anche a parti inverse (un po' meno in realtà), ma quando le donne vogliono copiare il meglio degli uomini di solito succede il peggio. Il calcio femminile ad esempio.

Cosa c'entra? Nulla. Ma ci è venuto in mente quando ieri abbiamo letto la notizia di una donna, marinaia in servizio sulle navi della Marina Militare, la quale, lamentandosi del fatto che a bordo deve effettuare lavori «particolarmente faticosi» ma soprattutto portare a spalla durante i turni di sorveglianza il fucile d'ordinanza, un moschetto di 5 chili, troppo pesante, ha chiesto al ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Glielo hanno rifiutato. Ma poiché in Italia quando una strada si chiude se ne apre sempre un'altra, ha fatto ricorso. Titolo del Secolo XIX: «Fucile troppo pesante, militare ricorre al Tar».

Comunque. Avendo purtroppo visto come si sono comportate le agenti del servizio segreto americano quando spararono a Trump e le poliziotte australiane durante la strage di Bondi Beach, era naturale che succedesse.

In una società in cui si è affermata una politica senza valori, un'economia senza etica, una religione senza rinunce, una scuola senza sacrifici, una famiglia senza ruoli, una magistratura senza vergogna, una scienza

senza coscienza, una La7 senza pluralismo, un'immigrazione senza limiti, un fascismo senza fascisti, una sinistra senza idee e una destra senza visione, prima o poi si doveva arrivare qui. A delle Forze armate senza forza.