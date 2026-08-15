Lo smoothie da 20 dollari: l'accessorio moda definitivo

Visti da vicino Da sinistra: Chris Hemsworth in spiaggia, Gwyneth Paltrow e David Beckham Sotto, uno degli Smoothie salutari e «milionari» e una delle tante tabelle per il controllo del regime alimentare

Se c’è un luogo sulla terra in cui la Quiet Health ha celebrato il suo matrimonio d’interesse con il marketing di lusso, ecco che quel luogo è sicuramente Erewhon, il supermercato biologico più esclusivo e chiacchierato di Los Angeles. Dimentichiamo il banco alimentari sotto casa o il frullato della gelateria artigianale: qui fare la spesa è un’esperienza da red carpet e i prodotti cult assoluti sono i famigerati «Smoothie delle star». A inventare il genere è stata Hailey Bieber (che nel frattempo spopola con la sua linea beauty Rhode) lanciando un siero liquido da bere per una «pelle radiosa» e successivamente diventato uno status symbol mondiale.

Un trend talmente potente da aver ridefinito il turismo di Los Angeles, con i visitatori che oggi hanno accantonato le foto sulla Walk of Fame, o il tour sui bus scoperti a caccia delle ville delle star a Beverly Hills, per farsi immortalare fuori da Erewhon con il loro bicchiere di plastica tra le mani. Come se uno scatto con quel drink miracoloso potesse conferire poteri magici degni di Frodo e del suo Anello Del Potere. La realtà però è decisamente meno epica, poiché oggi spendere venti dollari per un frullato healthy da passeggio è semplicemente il nuovo modo per dire al mondo: «Sono ricco, tengo a me stesso e, soprattutto, io posso permettermi questo beverone tutti i giorni mentre voi no, tiè».

In barba alla crisi e alle distinzioni sociali. Nelle foto rubate dai paparazzi fuori dal locale si sono alternate molte star, spaziando da Christina Aguilera a Sabrina Carpenter, fino ad arrivare a Kendall Jenner. Tutte rigorosamente avvistate con questi elisir dai colori pastello stratificati e arricchiti con acido ialuronico grezzo, polvere di alga spirulina e integratori bio-tech dai nomi impronunciabili. Perché oggi mostrare la propria clean girl aesthetic con una pelle luminosissima e un nettare salutista in mano è l’equivalente di ciò che negli anni duemila era sfoggiare una borsa griffata da cinquemila euro. Ovvero una purissima dimostrazione di potere economico, ma avvolta in un bicchiere di plastica riciclabile.