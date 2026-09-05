Piquadro in pista con valigie e zaini da Formula uno

Valigie pronte, luci rosse che si spengono, e accelerazione da zero a cento nel segno del design e delle prestazioni estreme. Il mondo dei motori e quello del travel tech d’alta gamma non sono mai stati così vicini. E corrono alla stessa velocità. Piquadro consolida la sua presenza al fianco di Audi Revolut F1 Team come Official Luxury Luggage Partner a partire dalla stagione 2026. Ma la vera novità, fresca di debutto, va oltre i box: il brand italiano lancia la prima collezione ufficiale in licenza firmata Piquadro x Audi Revolut F1 Team, portando l’adrenalina del paddock direttamente sul mercato internazionale.Come spiega Marco Palmieri, Presidente e CEO del Gruppo Piquadro, la scelta di scendere in pista ha radici profonde: «La Formula 1 oggi è molto più di uno sport: è probabilmente uno dei più avanzati laboratori al mondo di tecnologia, innovazione, materiali e performance. Ed è proprio questo che ci interessa. Con Audi Revolut F1 Team abbiamo riconosciuto fin dall’inizio una forte affinità culturale. Entrambi partiamo da una grande attenzione al design, ma non lo intendiamo come pura estetica: per noi deve essere funzionale, tecnologico e capace di migliorare concretamente l’esperienza delle persone».Nel corso di una stagione che attraversa continenti e fusi orari a ritmi serrati, il marchio accompagna piloti, management e staff con soluzioni da viaggio ad alto rendimento.«Quando abbiamo iniziato a confrontarci», chiarisce Palmieri, «abbiamo capito immediatamente che volevamo entrare nel progetto con ciò che sappiamo fare meglio: sviluppare prodotti. Piquadro accompagna concretamente la squadra nei loro spostamenti e, parallelamente, abbiamo sviluppato una collezione in licenza destinata al mercato internazionale».A confermare il valore di questo supporto dalle corsie dei box è Allan McNish, Racing Director di Audi Revolut F1 Team: «Considerando l’intensità degli spostamenti che affrontiamo nel corso di una stagione, poter contare su un partner che comprende le esigenze legate ai viaggi frequenti, rappresenta per noi un aiuto importante. È inoltre un piacere sapere che anche i nostri fan potranno utilizzare prodotti ispirati allo stesso approccio che accompagna il nostro team durante tutta la stagione».M a l’orizzonte guarda ancora più lontano.«La cosa più interessante è ciò che viene dopo», evidenzia Palmieri. «Per noi questa partnership deve diventare una piattaforma attraverso cui sperimentare materiali, tecnologie e nuove soluzioni di prodotto. La Formula 1 ci offre un contesto straordinario perché porta ogni componente al limite: peso, resistenza, funzionalità e velocità di utilizzo. È esattamente il tipo di ambiente che stimola la nostra azienda».Un’esplorazione che punta dritta all’evoluzione degli oggetti di tutti i giorni. «L’innovazione dei materiali è da sempre uno dei territori su cui il nostro marchio investe maggiormente», conclude il CEO. «Non ci interessa utilizzare un materiale innovativo semplicemente perché è nuovo: deve risolvere un problema, migliorare la performance, ridurre il peso o aumentare la resistenza. La Formula 1 porta questo principio all’estremo. Credo che uno degli aspetti più interessanti sarà proprio la possibilità di contaminare due mondi. Perché il futuro del prodotto sarà sempre meno fatto di oggetti semplicemente belli e sempre più di oggetti intelligenti, leggeri, resistenti e capaci di fare qualcosa in più per chili utilizza».Il messaggio quindi è chiaro: quando l’ingegneria da pista incontra il design da viaggio, a guadagnarci è il ritmo di chi vive sempre in movimento. Piquadro e Audi Revolut F1 Team non hanno semplicemente firmato una collaborazione, ma hanno aperto un vero e proprio hub di idee che trasforma la velocità in stile e la prestazione in un’esperienza quotidiana. Che sia nei box di un circuito intercontinentale o tra i gate di un aeroporto, il futuro dello smart travel ha appena ingranato la marcia più alta.



