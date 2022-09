"Grande dolore". "Choc enorme": l'addio di Re Carlo III e della premier Truss

La morte della Regina Elisabetta " è uno choc per la nazione e per tutto il mondo ". Davanti alla sede del governo britannico, al numero 10 di Downing street, la neo premier britannica Liz Truss, con indosso un abito nero, ha parlato alla nazione in una giornata storica. Truss ha quindi reso omaggio al nuovo re, Carlo, invitando il popolo britannico ad unirsi e sostenerlo, con " lealtà e devozione ".

Le parole di Truss

Truss ha definito la Regina Elisabetta II " la roccia su cui la Gran Bretagna è costruita " che ha mostrato affetto per la gente che l'ha ricambiata con affetto e ammirazione. Ha poi aggiunto di essere " distrutta " e ha elogiato la " devozione per il suo dovere ", che ha chiamato " un esempio per tutti noi ". " Ora siamo una nazione moderna, fiorente e dinamica. Nel bene e nel male, la regina Elisabetta II ci ha fornito la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno ", ha proseguito. " È un risultato straordinario aver regnato con tale dignità e grazia per 70 anni - ha aggiunto la Truss - Era amata e ammirata dalle persone nel Regno Unito e in tutto il mondo. È stata un'ispirazione personale per me e per molti britannici ".

Guardando al futuro, Truss ha offerto " lealtà " e " devozione " al re Carlo, chiamato adesso a salire al trono. " Oggi la Corona passa, come è avvenuto per oltre un migliaio di anni, al nostro nuova monarca, il nostro nuovo capo dello Stato: sua maestà, re Carlo III ". E ancora: " Introduciamo una nuova era nella magnifica storia del nostro grande Paese, esattamente come avrebbe voluto Sua Maestà, pronunciando le parole "Dio salvi il Re ".

"Un momento di grande tristezza"

Dalla famiglia reale, intanto, sono arrivate anche le prime parole di Carlo, come anticipato il nuovo re. " La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia ", ha affermato. " Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amat a", si legge ancora nella dichiarazione.

" So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo ". "Durante questo periodo di lutto e cambiamento - conclude il messaggio - io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta ".

Nel frattempo Clarence House, residenza ufficiale di Carlo e Camilla, ha confermato che il nuovo re sarà chiamato con il nome di re Carlo III. Camilla sarà la regina consorte.

Ricordiamo che la Regina Elisabetta II è morta dopo 70 anni sul trono. È morta a 96 anni, circondata dalla sua famiglia, nella sua casa di Balmoral. Presenti all'ultimo addio il figlio ed erede al trono Carlo, il principe di Galles, e i suoi nipoti, il duca di Cambridge, il principe William e il duca di Sussex, il principe Harry.