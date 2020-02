Coronavirus, il "super diffusore" infettò decine di persone quando era ancora sano

È stato chiamato "super-spreder", cioè "super diffusore", secondo la definizione medica, perché a causa dei suoi numerosi spostamenti avrebbe contagiato altre persone, quando ancora non erano comparsi i sintomi del coronavirus.

L'uomo, un britannico di mezza età, avrebbe contratto il virus a Singapore, dove si trovava per una conferenza internazione promossa dalla sua azienda. Poi, quando era ancora asintomatico, il 53enne aveva raggiunto la famiglia, che era a sciare sul versante francese del Monte Bianco. Lì, il "super diffusore" avrebbe infettato altri 5 concittadini, che alloggiavano nello stesso chalet. Poi, una volta tornato a Brighton (nel sud dell'Inghilterra) il portatore, che per il momento non presentava sintomi, si era recato in un pub, dove avrebbe nuovamente diffuso la malattia. Il sospetto è che abbia infettato 11 persone, di cui 4 nel Regno Unito, 5 in Francia e 1 a Maiorca. Poi, una volta accortosi di aver contratto il virus, il cittadino britannico sarebbe stato immediatamente ricoverato.

Ora, il "super-spreader" risulta essere " completamente guarito ". In un comunicato, l'imprenditore Steve Walsh ha ringraziato " il sistema sanitario britannico (Nhs) per l'aiuto e le cure" . Poi ha aggiunto: "I miei pensieri vanno agli altri che hanno contratto il coronavirus ".

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non sarebbe la prima volta che si assiste a una diffusione simile del virus. A gennaio, infatti, una donna di Shanghai, infetta ma ancora sana, si era recata in Germania per un impegno di lavoro. Lì, la donna avrebbe contagiato una decina di colleghi, che a loro volta avrebbero trasmesso il virus ai propri familiari.

Non è ancora chiaro il modo in cui il nuovo coronavirus viene trasmesso da una persona all'altra. Secondo gli esperti, a causare il contagio potrebbero essere le goccioline prodotte con un colpo di tosse o uno starnuto. L'incubazione dura 14 giorni, durante i quali non si percepiscono i sintomi della malattina, che all'inizio sembrano simili a un raffreddore o a un'influenza.