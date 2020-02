Coronavirus, Francia: 5 nuovi casi di contagio al confine con l’Italia

Nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati registrati in Francia nelle scorse ore.

Si tratta di cinque cittadini britannici, quattro adulti e un bambino, che alloggiavano in uno chalet, nella località di Contamines-Montjoie sulle Alpi francesi dell'Alta Savoia, al confine con l'Italia e la Svizzera. Si ipotizza che le persone siano state contagiate da un altro cittadino britannico che, dopo essere stato a Singapore tra il 20 e il 23 gennaio, era rientrato in Europa fermandosi presso la struttura per trascorrere quattro giorni in montagna.

Con tutte le precauzioni del caso, i 5 turisti sono stati subito ricoverati all'ospedale di Lione. Il ministro della Salute, Agnès Buzyn, ha spiegato che le condizioni dei pazienti non destano preoccupazione. La stessa Buzyn ha annunciato che è "ora è importante identificare i casi di contatto, un'operazione che sta cominciando" . I casi di contatto, in sostanza, si riferiscono a persone che hanno avuto contatti stretti e prolungati con una persona la cui contagiosità è confermata. Tutti i soggetti coinvolti loro malgrado saranno informati in giornata e riceveranno le istruzioni necessarie. L'operazione "sarà effettuata in collaborazione con le autorità internazionali e ovviamente britanniche" , ha infine affermato il ministro della Salute.

Salgono così a 11 le persone contagiate in Francia. Solo uno di questi pazienti, un turista di circa 80 anni proveniente dalla provincia di Hubei, è in condizioni critiche. Ma a preoccupare è l’avanzata dell’epidemia, soprattutto in Cina. Il bilancio ufficiale aggiornato diffuso dalle autorità sanitarie del Paese asiatico si è aggravato dopo che nella provincia di Hubei, considerata l’epicentro dell’epidemia di coronavirus, sono stati registrati 81 nuovi decessi nbelle ultime 24 ore. Il totale è ora di 722 morti, cifra superiore ai decessi provocati dal virus della sindrome respiratoria acuta grave, la Sars, che ha causato la morte di 650 persone nella Cina continentale e ad Hong Kong nel periodo 2002-2003. I casi di contagio confermati sono invece 34.945.