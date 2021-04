Prove di riavvicinamento in corso: William e Harry tornano a parlarsi

Il funerale del principe Filippo è stato un evento sobrio, austero, molto tranquillo, come lo aveva progettato il diretto interessato. Abbiamo visto William e Harry distanti durante tutta la cerimonia, a partire dalla processione a piedi che ha preceduto la funzione religiosa. In mezzo a loro, quasi a fare da “paraurti”, c’era il cugino, Peter Phillips, figlio della regina Anna. Nessuno si aspettava niente di più della freddezza a cui i duchi ci hanno abituato. Invece abbiamo avuto una piacevole sorpresa.

La lontananza dei fratelli non è stata solo una questione di norme anti-Covid, (William era seduto accanto a Kate Middleton, cioè a un membro del suo nucleo familiare), ma soprattutto la conseguenza di una frattura nel loro rapporto. La Megxit e l’intervista con Oprah hanno esacerbato gli animi, portando William e Harry su binari diversi.

Il colpo di scena

Quando non ci credevamo più, è accaduto qualcosa che lascia spazio alla speranza. William e Harry si sono parlati di nuovo. Per un breve momento catturato prontamente dagli obiettivi. Non chiamiamolo miracolo, è ancora troppo presto per dirlo e anche solo per pensarlo. Tuttavia, al termine del funerale, i duchi sono stati visti parlare fitto fitto tra loro, con la duchessa di Cambridge poco distante. Le telecamere hanno ripreso anche il duca di Sussex rivolgersi proprio alla cognata.

Pace fatta?

Non proprio. Non sappiamo cosa si siano detti William e Harry, forse non lo sapremo mai. Di certo la pace sarà un traguardo difficile da raggiungere e per cui servirà tempo. Tuttavia questa "chiacchierata potrebbe essere un primo passo verso la riconciliazione.