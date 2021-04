Il principe Filippo padre e marito: "La verità su chi era..."

Dalla firma del Principe Filippo di Edimburgo emergono elementi contrastanti che hanno dato un’impronta del tutto personale coniugando aspetti contrastanti tra la necessità di essere considerato e l’intento di mantenere la sua regalità di principe. Egli ha quindi trovato strade e regole nuove per esprimere in modo variegato la sua personalità: su un’indole elegante e distinta egli ha voluto aggiungere una tinta di ironia che gli serviva anche per superare la rigidità della posizione di principe consorte. In questo senso, egli ha dimostrato un’intelligenza acuta e perspicace che gli ha permesso di conciliare due posizioni diverse restando dignitosamente accanto ad una regina che poco spazio lasciava a chiunque potesse oscurare la sua immagine.

La sensibilità (vedi pressione leggera sul foglio, con qualche ammanco di energia), unita alla consapevolezza del suo ruolo, ha prodotto la capacità di riempire la sua vita con cose nuove e soddisfacenti, tanto che dalla sua firma emerge pacificazione con se stesso e col mondo. La paternità, sia agita con i figli sia ricevuta a sua volta da suo padre, è stata piuttosto conciliante ma mai determinata nell’imporre il proprio pensiero (vedi iniziale grande del nome), dimostrando però buon senso e disponibilità, infondendo serenità e non esigendo alcunché in cambio. Ciò ha fatto di lui una persona tutto sommato amata e stimata sia dai sudditi sia dai suoi familiari. (Clicca qui per vedere la firma)