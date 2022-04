L'avvertimento di Metsola: "L'Ue non ha scelta, aiuti Kiev o fallisce"

" Dobbiamo fare di più. C'è bisogno di fare molto di più. Se non aiutiamo l'Ucraina a vincere la guerra, l'Unione europea è fallita ". Non ha usato mezzi termini Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, convinta che sia arrivato il momento di prendere decisioni coraggiose.

Le "decisioni coraggiose"

Ospite di Porta a Porta in onda su Rai 1, Metsola ha spiegato che l'Ue non può evitare di sostenere Kiev nel conflitto contro Mosca. I membri dell'Unione devono farlo " come Paesi che credono nella democrazia, nei principi fondamentali, nel diritto di un Paese a non essere invaso da un altro Paese semplicemente perché è più forte ". In caso contrario, se così non dovesse avvenire, allora, ha proseguito Metsola, ci troveremo di fronte ad un fallimento dell'Europa.

" Ci saranno settimane molto difficili ma noi non abbiamo scelta, dobbiamo fare il massimo per aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle che stanno combattendo non solamente per l'Ucraina ma anche per noi ", ha aggiunto. " Dobbiamo prendere delle decisioni coraggiose oggi perché siamo in guerra ", ha tuonatola presidente dell'europarlamento.

Per quanto riguarda le sanzioni attuate da Bruxelles e Stati Uniti per cercare di stritolare l'economia russa, l'unica strada consisterebbe nell'insistere su questo strumento, cercando tuttavia di smarcarsi dalla dipendenza energetica di Mosca. " Bisogna arrivare ad essere indipendenti dalla Russia per l'energia. Tutti i Paesi hanno realtà differenti ma finora sono stati uniti contro l'aggressore ", ha affermato Metsola.

"Putin dovrà rispondere dei suoi crimini"

Metsola è passata quindi a parlare di Vladimir Putin e dei presunti crimini commessi dall'esercito russo in alcune città ucraine. " Putin ha commesso reati criminali internazionali e si dovrà prendere la responsabilità di quello che ha fatto in Europa ", ha detto la presidente del Parlamento europeo. A Bucha e Irpin sono avvenute " scene scioccanti " ma, ha proseguito Metsola, " anche quando eravamo a Kiev abbiamo potuto vedere una città vuota, senza persone per strada. Ho incontrato madri in Parlamento, donne, bambini e quando ho visto nei loro occhi questa guerra inutile, invasiva e brutale, ho capito che avevo fatto la scelta giusta di andare a Kiev" .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato definito " un uomo di grande spirito ", un politico che " si è presentato come leader di un paese che non smetterà mai di difendere il suo territorio e il suo popolo ". " Ha spirito, coraggio e resilienza. Mi ha chiesto cose concrete, assistenza urgente finanziaria e militare. Questa settimana a Strasburgo stiamo discutendo che dobbiamo fare di più, molto di più e urgentemente ", ha concluso la stessa Metsola.