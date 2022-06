"I raid russi aumenteranno". La profezia di Zelensky sulle mosse dello Zar

Si apre una settimana storica per l'Ucraina, come preannunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Kiev attende la decisione dell'Unione europea di concederle o meno lo status di Paese candidato. Allo stesso tempo, tuttavia, cresce il timore per l'intensificazione delle attività militari russe. Il New York Times, intanto, ha pubblicato una dettagliatissima inchiesta sulle munizioni bandite utilizzate da Mosca dall'inizio del conflitto ucraino ad oggi.

La settimana storica dell'Ucraina

" Da domani inizia una settimana storica, una delle più importanti dal 1991 ". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video sui social. " Sentiremo la risposta dell'Unione europea sullo status di candidato dell'Ucraina ". " Abbiamo già una decisione positiva della Commissione e alla fine della settimana avremo la risposta del Consiglio europeo ".

Secondo il presidente dell'Ucraina la Russia aumenterà comunque le ostilità nel Paese ma non solo " anche contro altri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando e avvertiamo i nostri partner " ha detto. " Gli occupanti stanno accumulando forze in direzione di Kharkiv, nella regione di Zaporizhia. Stanno di nuovo bombardando i nostri depositi di carburante, per peggiorare la situazione ". Attacchi a cui " naturalmente risponderemo ".

Le munizioni vietate

Il New York Times ha identificato, tramite oltre 1000 foto di propri giornalisti ed altre fonti, più di 2000 munizioni usate dalla forze russe in Ucraina, " una vasta maggioranza delle quali non guidata ". Secondo il quotidiano, oltre 210 munizioni appartengono a tipologie che sono state ampiamente messe al bando in base a vari trattati internazionali.

" Quasi tutte erano munizioni a grappolo, comprese le loro sub-munizioni, che pongono un grave rischio per i civili per decenni dopo la fine della guerra ", ha sottolineato il giornale, aggiungendo che " più di 330 altre armi sembrano essere state usate contro o vicino strutture civili ".

Cosa succede nel Donbass

Dal punto di vista militare, intanto, due civili sono stati uccisi e 12 feriti nelle ultime 24 ore durante un attacco missilistico dell'esercito russo nella regione di Donetsk, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, citato da Unian. Kyrylenko ha aggiunto che le truppe nemiche nel distretto stanno cercando di stabilire il pieno controllo sul villaggio di Bogorodichne e creare le condizioni per lo sviluppo dell'offensiva su Slovyansk.

A proposito di Slovyank, le forze armate russe, nel frattempo, si stanno preparando a lanciare un'offensiva proprio contro la città situata nel cuore dell'oblast di Donetsk: lo afferma il comando delle forze armate ucraine, aggiungendo che le truppe di Kiev hanno respinto oggi un'offensiva dei russi nei pressi di Berestove, sempre nel Donetsk. Lo riporta il Kyiv Independent.