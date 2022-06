Pesanti combattimenti nel Donbass. Kiev: "Pronti al peggio" | La diretta della guerra

" I russi stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. La situazione è difficile. Dobbiamo preparaci al peggio ". Il governatore del Lugansk, Sergiy Gaiday, ha lanciato l’ennesimo allarme per descrivere quanto sta accadendo nel Donbass, nel fronte orientale dell’Ucraina, teatro di pesantissimi combattimenti.

Nelle ultime ore, sempre nel Donbass, le forze russe hanno ottenuto guadagni marginali nella periferia di Severodonetsk. " Le unità delle forze speciali di Akhmat, insieme al secondo corpo della milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk, hanno liberato l'insediamento di Metelkino nei pressi della città di Severodonetsk ", ha scritto su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Attenzione però, perché, come ha evidenziato il think tank Institute for the Study of War (ISW), altre operazioni russe nel Donbass, come gli sforzi per catturare Slovyansk e avanzare a est di Bakhmut, hanno fatto pochi progressi. Il motivo è semplice: le truppe del Cremlino stanno concentrando tutti i loro sforzi su Severodonetsk, città che dovrebbero effettivamente conquistare nell’arco di qualche giorno, massimo settimana, ma al prezzo di non poter avanzare altrove.

Nel frattempo, l’esercito russo sta continuando a combattere per allontanare gli ucraini dalle frontiere occupate a nord della città di Kharkiv e lungo l’asse meridionale. In entrambi i casi, pare che Mosca non abbia tuttavia ottenuto guadagni significativi, lasciando margine e spazio alle possibili controffensive ucraine, oltre che all’azione partigiana locale. La direzione principale dell'intelligence ucraina ha inoltre rilasciato quelle che, secondo quanto riferito, sembrerebbero essere telefonate intercettate a cavallo tra il 17 e il 18 giugno scorsi. Nei colloqui si sentivano soldati russi lamentarsi delle condizioni in prima linea, delle scarse attrezzature e della generale mancanza di personale.

Lontano – ma neanche più di tanto – dai campi di battaglia, Volodymyr Zelensky ha fatto tappa nel sud dell’Ucraina. Il presidente ha visitato Mykolaiv e Odessa, portando un messaggio di speranza a soldati e cittadini del posto. Mentre il capo di Stato era al fronte sud, missili russi hanno colpito la sua città d’origine, Kryvyj Rih, nell'oblast di Dnipro, e altri centri del Paese, tra cui Kremenchuk, Dnipro e Izyum.

La diretta

Ore 10:51 | Deputata Kiev: "Arrivati Stinger e Javelin inviati da Usa"

Gli Stati Uniti hanno trasferito in Ucraina 1400 razzi anti aerei a spalla Stinger e 6500 lancia razzi anti tank Javelin. Lo ha annunciato su twitter Kira Rudik, leader del partito ucraino Golos, aggiungendo che l'invio di armi comprende droni Switchblade, obici, elicotteri M-17 e missili antinave Harpoon. Il tweet arriva dopo che questa settimana il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'invio di nuove armi in Ucraina per un valore di un miliardo di dollari.

Ore 10:30 | Kiev: "Russi hanno bombardato per 2 volte stabilimento Azot"

Per due volte i russi hanno colpito lo stabilimento Azot di Severodonetsk, distruggendo il checkpoint e gli impianti di trattamento delle acque reflue della fabbrica dove sono nascosti circa 500 civili. Lo sostengono le forze armate ucraine come riporta Ukrinform aggiungendo che sono stati bombardati di nuovo i ponti della città del Lugansk, epicentro dell'attacco russo.

Ore 10:12 | Nuovi attacchi a Severodonetsk: russi a Metolkine

L'esercito ucraino ha dichiarato che la città assediata di Severodonetsk ha dovuto affrontare nuovamente un pesante fuoco di artiglieria e razzi mentre le forze russe attaccavano le aree circostanti. Lo stato maggiore dell'esercito nel suo bollettino, come riporta il Guardian, ha riconosciuto che le sue forze hanno subito una battuta d'arresto nell'insediamento di Metolkine, appena a sud-est di Severodonetsk, mentre continua la battaglia per la città industriale dell'Ucraina orientale. "A seguito del fuoco di artiglieria e di un assalto, il nemico ha ottenuto un successo parziale nel villaggio di Metolkine, cercando di ottenere un punto d'appoggio", ha dichiarato in un post su Facebook.

Ore 9:27 | Zelensky: "Non cederemo sud del Paese a nessuno"

"Non cederemo il sud del paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro". Lo ha scritto questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky sul sito della presidenza, rilanciato da Ukrinform.

Ore 8:49 | Abbattuto oggetto aereo nemico a Vyshgorod: esplosioni udite anche a Kiev

Sono state udite esplosioni a Kiev e nella regione circostante la capitale ucraina dopo che il sistema di difesa aerea ha abbattuto un oggetto aereo nemico nei pressi di Vyshgorod. Lo riferisce il canale Telegram dell'amministrazione regionale di Kiev, secondo cui nel luogo dell'abbattimento non è divampato un rogo e non sono state identificate vittime. Sul posto sono attualmente al lavoro i reparti della Polizia di Stato e di altri servizi di sicurezza che stanno identificando l'oggetto.

Ore 8:21 | Johnson: "Tempo fattore vitale, prepararsi a lunga guerra"

Occorre "prepararsi a una lunga guerra in Ucraina". Così Il primo ministro britannico Boris Johnson in un suo scritto per Sunday Times spiega che "il tempo è adesso un fattore vitale" e invita i paesi che sostengono l'Ucraina ad una "la resistenza strategica per sopravvivere e alla fine prevalere".

Ore 7:37 | Nato: "La guerra in Ucraina potrebbe durare anni"

"La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni". A dirlo è il il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati che duri anni" ha detto, suggerendo di "non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari".

Ore 7:00 | Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev

Scambio di prigionieri oggi tra Mosca e Kiev. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa ucraino che ha parlato di cinque civili scambiati con altrettanti prtigionieri russi. Dall'inizio della guerra è capitato anche in altre occasioni che si siano registrati di questi scambi tra i due Paesi, così come è accaduto con i cadaveri dei soldati caduti.

Ore 6:30 | Governatore Lugansk: "Ci prepariamo al peggio"

Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, la regione dell'Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la situazione attuale è "difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme" poiché i russi "stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. C'è - ha detto Gaiday - un'espressione: prepararsi al peggio e il meglio verrà da sé: dobbiamo prepararci". Da Lysychansk, l'artiglieria ucraina sta sparando a Severodonetsk, dove si alza il fumo dalla fabbrica di Azot e le truppe russe sparano proiettili e razzi.

Ore 6:00 | Zelensky a Mykolaiv e Odessa: "Lottiamo per vincere"

Volodymyr Zelensky torna al fronte mentre i russi bombardano la sua città natale Kryvyj Rih. Dopo le visite degli scorsi fine settimana alle truppe a Zaporizhzhia e nel Donbass, il presidente è comparso a sorpresa a Mykolaiv e Odessa, i due centri strategici sul mar Nero, visitando altri avamposti simbolo della resistenza ucraina.