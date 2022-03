"Vi spiego perché la primavera è un inferno per i russi": la profezia dell'intelligence

Se l'allarme rasputitsa sta creando enormi difficoltà all'esercito russo nel presente, quando si farà primavera i problemi potrebbero essere ben peggiori: parola di Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina che ha promesso un "vero inferno" ai militari russi. In un'intervista alla rivista statunitense The Nation, Budanov ha definito l'esercito russo "medievale" e ha assicurato che dovrà confrontarsi con una guerriglia continua, condotta dai partigiani ucraini. " Il Comando russo ha commesso numerosi errori e noi ne approfittiamo ", ha affermato il generale.

L'importanza della primavera

Sì, perché se adesso gli alberi sono spogli, la neve e il ghiaccio resistono al suolo ma da aprile la situazione sarà diversa con il risveglio della natura dopo il lungo letargo invernale. " I nostri combattenti, i nostri soldati, inizieranno a dare la caccia all'aggressore nelle foreste. Presto sarà primavera e le foreste torneranno verdi e un vero inferno si scetenerà contro l'aggressore ". Parlando con il giornalista, Budanov ha dichiarato che nonostante il relativo successo dell'esercito ucraino nel tenere a bada i russi, la situazione è ancora molto difficile. Abbiamo grandi forze russe sul nostro territorio e hanno circondato le città dell'Ucraina. Quanto alle prospettive di pace, nonostante i negoziati, restano ancora vaghe e imprevedibili" .

La sfida ucraina

Il capo dell'intelligence sa bene che dei russi non c'è proprio da fidarsi, nemmeno se proponessero una trattativa perché non sono considerati né affidabili e nemmeno prevedibili. " Il nostro Paese capisce con chi abbiamo a che fare e qui non ci aspettiamo miracoli - specifica Budanov - Abbiamo a che fare con un esercito di criminali, di saccheggiatori, di mercenari e siamo pronti a combattere e vincere ". Il comando russo, come è ormai noto, anche a causa della perdita di ben sei generali e decine di comandanti, ha commesso errori di calcolo sia durante l'occupazione del Paese ma anche a monte, in fase di progettazione dell'attacco. Il capo dell'intelligence lo sa e si prende gioco dei putiniani. " L'esercito ucraino ha dimostrato che l'esercito russo come secondo esercito al mondo è un grande mito, ed è solo una concentrazione medievale di manodopera, vecchi metodi di guerra ". Alla fine della guerra, la sua speranza è che l'Ucraina possa essere finalmente in grado di dispiegare un sistema di difesa aerea completamente funzionante e cercare garanzie internazionali che ne assicurino la pace.

"Sapevamo già le loro intenzioni"

Una delle chiavi dell'efficacia delle forze ucraine nell'attuale conflitto, ha detto Budanov, è stata la raccolta di informazioni: ha affermato che siin dall'inizio del conflitto, gli ucraini erano stati preparati a dovere. " Abbiamo molti informatori all'interno dell'esercito russo, non solo nell'esercito russo, ma anche nei loro circoli politici e nella loro leadership ", ha raccontato al giornalista. " A novembre sapevamo già delle intenzioni dei russi, poi tutto è arrivato. Per quanto riguarda la data, è cambiata più volte ". Il leader ha specificato che questa informazione significava che gli ucraini erano già preparati all'invasione.

La nuova fase della guerra