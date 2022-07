"Cambiate nome al Quidditch": il delirio liberal contro JK Rowling

La piaga del politicamente corretto si abbatte anche sullo sport. Il Quidditich, disciplina sportiva ispirata alla saga di Harry Potter, cambia ufficialmente nome in Quadball per via delle posizioni "anti-trans" della scrittrice J.K. Rowling. Quest'ultima ha più volte affermato la superiorità della realtà biologica rispetto all'ideologia transgender, in difesa dei diritti delle donne: una posizione imperdonabile per crociati della correttezza politica e per le stesse associazioni pro-trans, che hanno promosso una durissima campagna d'odio sul web contro l'ideatrice di Harry Potter, con tanto di minacce di morte e insulti, accusandola di essere una "Terf", (acronimo di trans-exclusionary radical feminist, femminista radicale trans-escludente).

Lo sport di Harry Potter cambia nome

Ora quest'interminabile campagna di boicottaggio prende di mira anche il Quidditch, che fonda le sue radici nell'omonimo sport fittizio inventato da J.K.Rowling nella saga di Harry Potter. I primi passi per la rivisitazione dello sport sono stati mossi nel Middelbury College, Vermont, dove nel 2005 un gruppo di studenti ha sviluppato un regolamento base che verrà poi aggiornato con il passare del tempo eliminando molti elementi superflui legati alla saga letteraria. Come spiega Euronews, ci sono due ragioni per cui i principali organi di governo di questo sport poco conosciuto hanno preso questa decisione. In primo luogo, il nome Quidditch è un marchio registrato dalla Warner Bros., che limita le opportunità di trasmissione e sponsorizzazione dello sport.

La Major League Quadball, precedentemente nota come Major League Quidditch, ha affermato che cambiare il nome " apre opportunità senza precedenti di crescita, visibilità e partnership ". In secondo luogo, l'International Quidditch Association, ha citato appunto le " posizioni anti-trans " di J.K. Rowling come motivo alla base di questo cambiamento. Un modo per "punire" indirettamente la scrittrice inglese, colpevole solamente di essersi schierata con coraggio contro il pensiero unico della cultura del piagnisteo. Ma come funzione questo sport ispirato alla saga del maghetto più famoso del mondo? Il Quidditch - ora Quadball - s'ispira ad altre pratiche sportive quali rugby, palla a mano, pallacanestro, dodgeball, ma anche alle arti marziali e al gioco dello scalpo. Durante una partita, spiega il sito della federazione italiana, è previsto l'uso di cinque palloni e il campo regolamentare è di forma rettangolare. Vicino alle due estremità del campo sono presenti rispettivamente 3 anelli nei quali segnare i punti per la propria squadra. È possibile fare punto sia da davanti e sia da dietro uno degli anelli.

Cosa ha detto sui trans J.K. Rowling