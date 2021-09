Seconda partenza: meraviglie della Calabria

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2021

Un tour di 5 giorni alla scoperta della natura, del mare e delle città della Calabria. Visiteremo tutti insieme palazzi, templi, teatri, architettura greca, romana, medievale, monumenti, chiese, piazze, musei, parchi archeologici, castelli, i Bronzi di Riace e natura - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. Visiteremo Lamezia, Tropea, Pizzo, Reggio Calabria, Scilla, Gerace, Stilo, Crotone, Capo Colonna, Santa Severina, Le Castella. Saremo accompagnati nel viaggio dal giornalista Andrea Cuomo, inviato de

il Giornale. Alloggeremo in mezza pensione in due hotel 4 stelle, da dove partiremo

ogni giorno per le visite. Quota di partecipazione di 1.290 euro a persona voli, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it



La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia continentale. Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno è separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. Il clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale e le testimonianze delle sue antiche origini rendono la Calabria un

posto unico, da ammirare sia d'inverno sia d'estate.

Il posto dove tutto è nato, crocevia di influenze tra oriente e occidente che hanno dato vita ad un patrimonio artistico e culturale di grande fascino e ispirazione. Terra amata dal sole e abbracciata da due mari che ne disegnano i contorni nel cuore del Mediterraneo, in un paesaggio meraviglioso e mitico, degno di essere vissuto e visitato. In questa regione, ancora troppo poco conosciuta, faremo un tour di alcune delle sue bellezze in ben undici tappe:< Lamezia, Tropea, Pizzo, Reggio Calabria, Scilla, Gerace, Stilo, Crotone, Capo Colonna, Santa Severina, Le Castella.

Insomma, quasi tutto il meglio di questa regione. E lo faremo alla fine di ottobre, uno dei periodi migliori, con il clima mite e senza il caldo opprimente dell’estate. Dopo la nostra bella esperienza in Svizzera torniamo a viaggiare in Italia anche per valorizzare il nostro Paese e aiutare gli imprenditori italiani del turismo messi in ginocchio più dal nostro governo che dal Covid. Siamo certi che sarete d’accordo anche su questo punto oltre che sull’indubbia bellezza e attrattività del territorio.

Il programma è così ricco che per raccontarlo bene ci vorrebbe tutto il vostro quotidiano e non solo questo articolo. Infatti vi rimando a Passatempo per farvi mandare quello completo.

Quello che posso anticiparvi è che raggiungeremo l’aeroporto di Lamezia Terme e di lì inizieremo il nostro tour alloggiando in due diversi hotel dai quali partiremo ogni mattina con i nostri bus, le nostre guide e le accompagnatrici di Passatempo per i nostri giri alla scoperta di borghi marinari come Pizzo; Santuari come quello della Madonna dell’Isola di Tropea; musei come quello Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

che custodisce i famosi Bronzi di Riace; duomi, chiese e cattedrali come quello di San Francesco o di Gerace; castelli come quello di Carlo V a Crotone o il Castello Aragonese di Le Castella o ancora quello di Murat. Ma anche il Parco Archeologico di Capo Colonna; città come Reggio con il suo lungomare o come Crotone.

Quest’ultima, città di mare, di storia, di cultura e del buon cibo offre ai suoi visitatori un vasto patrimonio culturale che ha attraversato due millenni, passando dalla archeologia della Magna Grecia alle fortificazioni della dinastia aragonese, a un centro storico medievale, dove si costruirono preziose case nobili e antichi luoghi di culto. Crotone si erge tra terrazzi marini, pianure alluvionali, bastionate d'arenaria e rilievi tabulari,

davanti a un mare increspato di argille. Nel centro storico è possibile ammirare importanti testimonianze del glorioso passato di questa splendida città. Numerosi i palazzi che si possono ammirare nella parte antica, anche se a volte diroccati, restano caratteristici e suggestivi.

Tropea, invece, lungo la costa degli Dei, anche detta la Costa Bella per i panorami suggestivi e per la vicinanza alle splendide Isole Eolie. Affacciata sul Mar Tirreno, Tropea è infatti uno dei luoghi più incantevoli della costa calabra. Il paese di Tropea è un lembo di paradiso sulla costa degli Dei, che secondo la leggenda scelsero come dimora questo paesaggio dall'acqua color smeraldo, lingue di sabbia dorata

interrotte dalle rocce frastagliate, che sembrano spine emerse dal mare per tenere lontani i nemici. Uno scorcio divino di Calabria, che quest'anno è stato riconosciuto come borgo più bello d'Italia. La sua è una bellezza naturale e conservata nel tempo, che abbraccia mare e spiagge da sogno con un centro storico che profuma di antiche tradizioni, sapori forti, palazzi signorili.

Sarete accompagnati nel viaggio da Andrea Cuomo, Inviato del Giornale. Posti limitati, prenotate subito se volete essere dei nostri.

