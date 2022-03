Quella "sindrome" della Polonia: perché si prepara alla guerra coi russi

Nel giorno in cui Biden incontra a Varsavia i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini, la Polonia ha paura che i soldati russi agli ordini di Putin possano attaccarla da un momento all'altro. Come abbiamo scritto sul Giornale.it, l'attacco a Leopoli ha riacceso nei polacchi lo spettro di una grande guerra come quella che in passato rase al suolo per l'85% la sua capitale a causa dei bombardamenti tedeschi, lasciando la città nelle stesse condizioni rovinose in cui si trova Mariupol oggi.

La psicosi della guerra

È una legge non scritta ma se un evento si è verificato almeno una volta, nel corso della storia può ricapitare nuovamente. Anche secondo questo calcolo irrazionale, risultano introvabili i giubbotti antiproiettili da qualsiasi sito online polacco anche se " si trova ancora un kit di piastre di acciaio che si montano sulla giacca, e così uno sta più sereno ", ha raccontato a Repubblica un programmatore informatico polacco, che lamenta come le case di Varsavia siano costruite male, " senza cantine ", a differenza di quelle degli ucraini che " hanno quei rifugi naturali sottoterra... E noi? Ci vorrebbe un bunker per ogni famiglia ". La sua voce è quella di un popolo impaurito dalle conseguenze ancora non chiare di un conflitto che vede i russi arrancare ma non per questo arrendersi.

La "sindrome" polacca

Varsavia è un fiore all'occhiello di modernismo nord europeo, totalmente ricostruita dopo la Seconda Guerra. La paura che si possa ricominciare daccapo è forte tra i cittadini che passeggiano per le vie del centro storico. " E se la distruggessero di nuovo? Mai fidarsi dei russi ", che prima liberarono ma poi sovietizzarono Varsavia. La gente ha paura? La gente prepara valigie e trolley con foto e ricordi di famiglia e tutto il necessario in caso di emergenza, quasi come se non ci fosse più il tempo di riordinare le idee. Li mettono nei bagliai delle loro auto cosè è tutto pronto. " Non sono matta. Ma mi fa stare più tranquilla ", afferma Monika l'estetista. " Metti che vogliono colpire i rifornimenti di armi all'Ucraina, sbagliano la mira e colpiscono noi? Potrebbe allargarsi la guerra ". Come il programmatore e l'estetista, tutto il Paese vive una sindrome da invasione dopo lo choc dell'attacco subìto dai vicini di casa contro i quali hanno combattuto sanguinose guerre.

"Lottano per la mia libertà"

Adesso provano quasi un senso di fratellanza, verso gli ucraini, uniti nel combattere il nemico russo. " Gli ucraini stanno lottando anche per la mia libertà. Se ci riescono, io sono salva ", spiega a Repubblica la filologa Luiza M. nel caffè più elegante della città, il Blikle. La psicosi nasce anche dall'enorme ondata di profughi, fino a questo momento circa due milioni e duecentomila di cui 300mila nella sola Varsavia. Luiza loda le capacità di Zelensky: " È molto bravo, sa parlare, sa trascinare la sua gente. Avessimo un presidente come lui..." . La visita di Biden significa la garanzia di libertà che chiede la Polonia. Sindrome a parte, il prof. Krzysztof Czyzewski, direttore della Fondazione Pogranice, oltre che docente a Bologna, ricorda che l'ex presidente russo Medvedev ha già minacciato la Polonia. Lui afferma di non aver paura perché è vecchi ma " se dobbiamo combattere, lo faremo. Nella mia famiglia abbiamo sempre lottato per la Polonia libera ".

"Chiudete i cieli"