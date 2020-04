Una speranza dalla Spagna: "Farmaco blocca gli effetti del virus"

Una nuova speranza ora arriva dalla Spagna. I ricercatori del Paese europeo più colpito (ad oggi sono oltre 140mila i casi totali e quasi 14mila i morti) hanno identificato un potenziale farmaco in grado di bloccare gli effetti del virus Sars-CoV-2. Il trattamento - individuato dagli scienziati dell'Istituto di bioingegneria catalano (Ibec), guidati da Núria Montserrat, insieme a colleghi di altre numerosi centri internazionali - si è dimostrato efficace in una sperimentazione avvenuta su mini-reni generati da cellule staminali umane. E ora potrà essere testato su circa 200 pazienti Covid positivi.

I ricercatori, come riporta AdnKronos, sono riusciti a decifrare il modo in cui il virus cinese interagisce e infetta le cellule renali umane. " L'uso di organoidi umani - ha spiegato Núria Montserrat in una nota dell'Ibec - ci consente di testare in modo molto agile i trattamenti che sono già in uso per altre malattie o che stanno per essere validati. Quando il tempo è breve, queste strutture 3D riducono drasticamente il tempo che passeremmo a provare un nuovo farmaco sugli umani ".

Studi recenti hanno dimostrato che per infettare una cellula, i coronavirus usano una proteina chiamata S che si lega a un recettore sulle cellule umane chiamato Ace2. Questo legame è stato identificato come porta d'ingresso del virus nel corpo umano e quindi evitarlo potrebbe costituire un possibile bersaglio terapeutico. I ricercatori spagnoli hanno così seguito questa strada e si sono concentrati sulla comprensione del ruolo del recettore Ace2 in questi organoidi umani che imitano quasi tutte le caratteristiche di un organo reale.