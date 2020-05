Stati Uniti, assistente di Trump positivo al coronavirus

Un assistente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato positivo al coronavirus Lo rende noto la Cnn, spiegando che si tratta di un "valet" appartenente a un corpo di èlite che lavora spesso " a stretto contatto " con il presidente. Secondo l'emittente televisva, il tycoon era profondamente turbato quando ha appreso la notizia, confermata anche dalle fonti ufficiali. " Recentemente ci è stato comunicato dall'Unità medica della Casa Bianca che un membro dell'esercito degli Stati Uniti, che lavora nel campus, è positivo al coronavirus ", ha spiegato il vice portavoce della Casa Bianca Hogan Gidley in una nota.

La Casa Bianca sottolinea però che il presidente Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence sono risultati negativi al tampone e " godono di ottima salute ". Come spiega la Cnn, i cosiddetti "valet" si occupano delle necessità personali del presidente degli Stati Uniti. Sono responsabili del cibo e delle bevande del presidente, oltre che del guardaroba, ma viaggiano anche con l'inquilino della Casa Bianca dentro e fuori il Paese. Non sono dei semplici assistenti: sono spesso anche dei confidenti, capaci di avere una visione complessiva della vita personale di un presidente come pochi altri. La Casa Bianca, riferiscono i media americani, impiega i test rapidi per i suoi dipendenti che danno i risultati in una quindicina di minuti. Donald Trump ha dichiarato pochi giorni fa, prima di viaggiare a bordo dell'Air Force One, all'inizio di questa settimana, che non era preoccupato di essere in stretto contatto con altre persone poiché quelli intorno a lui vengono regolarmente testati.