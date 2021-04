L'assalto nella notte e la pozza di sangue: uccisa missionaria in Perù

È stata uccisa a colpi di machete in Perù la missionaria Nadia De Munari, originaria di Giavenale di Schio, in provincia di Vicenza. La 50enne era responsabile del centro “Mamma mia" di Nuevo Chimbote, e si trovava in Perù con l’Operazione Mato Grosso, quando mercoledì 22 aprile è stata assassinata.

A riportare del brutale omicidio è il Giornale di Vicenza, dove si legge che la missionaria è stata assalita nel sonno. La mattina di giovedi 23, non vedendola arrivare alla preghiera delle 6:30 come d'abitudine, gli altri volontari si sono recati nella sua stanza, dove hanno tovato la donna a letto, in una pozza di sangue. Trasportata di corsa in ospedale, la donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari: Nadia si è spenta qualche ora dopo a causa delle gravi ferite riportate.