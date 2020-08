Rivelazione choc sulla regina: "Ecco quando lascerà il trono"

Un nuovo documentario sulla Casa reale britannica accenna all’ipotesi che la regina Elisabetta stia per dire addio al trono. La video-inchiesta in questione, realizzata dall’emittente londinese Channel 5, suggerisce infatti che la sovrana, giunta alla soglia delle 94 primavere, sia prossima ad andare in pensione. Tale ipotesi è supportata, nel documentario citato, dal parere di importanti biografi e storici della monarchia inglese.

In The Queen and Charles – Mother and Son si fa appunto riferimento alla possibilità che Elisabetta rinunci alla carica di regina entro un anno. In particolare, la video-inchiesta rilancia tale prospettiva avvalendosi dell’opinione di Angela Levin, esperta di questioni interne alla Casa reale e biografa delle teste coronate d’Oltremanica.

L’uscita di scena dell’ultranovantenne, però, non si tradurrebbe affatto nella proclamazione del figlio Carlo a re del Paese, in quanto Elisabetta non avrebbe alcuna intenzione di andare incontro a una formale abdicazione.

Quest’ultima parola, ricostruiscono gli esperti citati dal documentario, è appunto bandita dal vocabolario della sovrana fin dal 1936, anno in cui lei si trovò ad assistere proprio all’inaspettata abdicazione dello zio Edoardo VIII. L’ostilità di Elisabetta a scenari del genere è stata inoltre rimarcata da lei stessa pubblicamente in un suo discorso pronunciato in occasione del proprio ventunesimo compleanno. Lei aveva allora assicurato ai suoi sudditi: “ Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese ”.

Visti i gravi pericoli per la salute connessi all’avanzare del coronavirus, la sovrana starebbe cedendo all’ipotesi di accantonare il proposito di regnare tutta la vita. La sua radicale ostilità a qualsiasi ipotesi di abdicazione a favore di Carlo, tuttavia, resterebbe immutata.

Di conseguenza, affermano la Levin e gli altri storici e biografi menzionati dal documentario, Elisabetta non “ tradirà ” i britannici cedendo il trono al figlio e facendolo così diventare re.

La monarca, per impedire a Carlo di divenire a tutti gli effetti legittimo capo di Stato del Paese, potrebbe quindi, dato che un’eventuale sua abdicazione aprirebbe al figlio la strada per la successione, sfruttare l’espediente rappresentato dal Regency Act.

Elisabetta potrebbe infatti invocare tale legge, varata nel 1728 ed emendata l’ultima volta nel 1953, con cui si prevede che, in caso di malattia o impedimento del sovrano, venga nominato un reggente che assume tutte le incombenze, ma senza ricevere insieme a quelle anche il titolo di re.