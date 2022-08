"Maschi problematici e costosi". Bufera sul programma tv tedesco

L'uomo bianco eterosessuale è considerato dall'ideologia del politicamente corretto alla stregua di un criminale. Un peccatore privilegiato, colpevole, sin dalla culla, di opprimere le donne e le minoranze, responsabile di tutto i mali del mondo e di comportamenti "tossici". Al fine di redimersi, deve sentirsi afflitto, ogni giorno, da uno spaventoso senso di colpa verso l'umanità. Il patriarcato, le guerre, i cambiamenti climatici, il razzismo: gli uomini bianchi, secondo questa grottesca ideologia, sono colpevoli di tutto. È il pensiero che emerge da una recente trasmissione tv di Ard Monitor, primo canale pubblico tedesco, nella quale Georg Restle ha sottolineato " il pericolo per la società rappresentato dagli uomini" .

La trasmissione è tratta del libro "What men cost", scritto da Boris von Heesen. Nel libro, l'autore cerca di quantificare " quanto sia costoso il comportamento maschile tossico per la società ". In particolare, è una grafica - pubblicata dall'Ard - di presentazione della trasmissione che ha scatenato un vero e proprio putiferio online. Sulla pagina Instagram di Monitor si legge, infatti: " Uomini problematici: non solo dannosi, anche costosi! ".

Gli uomini? Brutali, spesso malati

Il fatto che " il patriarcato abbia prodotto molte cose negative è spesso discusso ", riferisce la redazione di Monitor. E ancora: " Si parla meno del fatto che gli uomini, statisticamente ovviamente, sono un pericolo per la società anche sotto altri aspetti ". Gli uomini sono " molto più spesso brutali, dipendenti o malati di salute. Questo danneggia tutti e costa un sacco di soldi ". Le statistiche citate sono impietose contro gli uomini: sono maschi, infatti, il 94% dei carcerati, l'88% degli schiavi del gioco d'azzardo, l'80% dei drogati, il 70% dei ladri. Tutto questo ha un costo enorme per la società, considerando anche che un giorno in cella costa sui 200 euro. Secondo i giornalisti dell'Ard, infatti, in quasi tutte le statistiche che descrivono la cattiva condotta umana, gli uomini primeggiano in tutti i campi: nei crimini violenti, nelle frodi, nei furti e nelle detenzioni così come, ad esempio, nelle dipendenze. E questo alle casse dello stato costa milioni di euro l'anno.

E il web insorge contro Ard