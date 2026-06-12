Morto il giurista "liberale" che detestava il mercato

Quella di Natalino Irti, morto ieri a 90 anni, è stata una figura cruciale del nostro tempo, che ha in vario modo segnato la cultura giuridica, e non solo. In particolare, la sua è stata per anni una delle voci più critiche nel riguardi del capitalismo liberale, acquisendo un profilo che ha ampiamente valicato i confini della sua disciplina. Formatosi come civilista all'interno della scuola di Emilio Betti, fin dagli anni Sessanta del secolo scorso s'è segnalato come uno dei giuristi più apprezzati, diventando professore ordinario già nel 1968, a soli 32 anni. In quella fase egli ha costruito il proprio prestigio grazie a una serie di scritti, tra cui va ricordato L'età della decodificazione. In questi studi egli avanzava la tesi secondo cui gli ordinamenti contemporanei sarebbero caratterizzati da una molteplicità di sistemi normativi largamente governati da principi propri. L'idea di fondo era che il vecchio codice di matrice settecentesca stava irrimediabilmente perdendo la sua centralità.

Ben presto, però, il diritto civile è stato solo il punto di partenza per una riflessione più a largo raggio. In particolare, in un testo tanto celebrato quanto discusso, Nichilismo giuridico (del 2004), egli ha sottolineato come oggi gli ordinamenti siano privi di qualsivoglia fondamento: religioso oppure morale. Mentre il diritto classico cercava una legittimazione esterna (ad esempio nel diritto naturale e più in generale in un'idea di ragione universale), ormai la norma vale perché è stata posta secondo procedure valide, non perché incarni un bene o una verità oggettiva. Entro una prospettiva "nichilistica" non ci si chiede più se una data legge sia conforme alla giustizia in sé, ma se essa sia stata approvata secondo la costituzione vigente e le procedure previste. In sostanza, egli connette Nietzsche e Kelsen, ben consapevole che questa sia la condizione attuale dell'uomo di fronte alle regole della convivenza.

In tale trionfo del positivismo giuridico Irti vedeva sia una forma di liberazione dal dogmatismo, sia un rischio. In effetti, se il diritto non ha più criteri sostanziali condivisi, può diventare un insieme di tecniche normative che cambiano con i rapporti di forza e con le decisioni del momento. E da queste semplici considerazioni emerge con evidenza la relazione con Emanuele Severino, che da vari punti di vista ha influenzato in profondità la riflessione di Irti.

Non deve dunque stupire che la sua ricerca si sia orientata al recupero delle ideologie politiche, ormai soffocate dalla stretta della "tenaglia" dal titolo di un suo saggio del 2008 costituita, da un lato, dal presunto potere dell'economia (che per Irti è sostanzialmente tecnocrazia), e dall'altro dalla religione, che per lui è "clerocrazia". In questo senso pochi altri autori più di Irti hanno affermato l'idea che il potere monopolistico dello Stato dovrebbe tutelarci dagli esiti di un ordine che garantisca in pieno la libertà di parola e la libertà di iniziativa.

Oltre che un giurista accademico e un intellettuale pubblico, egli è stato però molto altro. Insieme a Romano Prodi e Gabriele Cagliari (solo per fare qualche nome), Irti è stato uno dei protagonisti dell'industria di Stato del dopoguerra. Proveniente dall'ambiente del Mondo di Mario Pannunzio, su nomina del Partito liberale è stato per molti anni alla testa di alcune delle principali realtà industriali e bancarie parastatali, quale presidente del Credito italiano, vicepresidente dell'Enel e membro del consiglio di amministrazione dell'Iri. Oltre che per il suo prestigio di giurista, egli ha ottenuto tutto ciò grazie ai rapporti con i vertici del Pli nel periodo in cui quella formazione guardava a sinistra, adottando una logica che allora era detta lib-lab. Mentre nell'universo anglosassone Ronald Reagan e Margaret Thatcher invitavano a riscoprire le buone ragioni del capitalismo liberale, da noi s'immaginava un liberalismo alternativo alla libertà di mercato.

D'altra parte, nel volume intitolato L'ordine giuridico del mercato egli sostenne che il capitalismo non sarebbe una realtà naturale retta da leggi proprie e spontanee, bensì un locus artificialis interamente costruito, conformato e garantito dalle norme del diritto positivo. Di conseguenza, l'economia di mercato dipenderebbe integralmente dalle scelte politiche e storiche dello Stato.

Il nesso tra il nichilismo positivista e il rigetto del capitalismo è evidente. Se le regole giuridiche sono puri espedienti e non si radicano in nulla, anche l'economia naturale che emerge in un quadro di rispetto reciproco (neminem laedere) va considerata una creazione arbitraria. Il diritto è quindi una mera invenzione della politica, la quale crea ordine dove altrimenti vi sarebbe solo il caos.

La dichiarata avversione verso il liberismo implica non solo relativismo, ma anche il primato della politica. In questo senso è comprensibile che Irti si sia pure orientato verso il recupero delle ideologie. La critica di Irti al capitalismo si basa sull'idea che il mercato tenderebbe a sottrarsi a ogni controllo statale. Egli evidenzia come il capitalismo sia un fenomeno transnazionale e de-localizzato. Esso non obbedisce ai confini territoriali degli Stati e in questo modo crea una netta separazione tra la "regola" e il "regolato", tra il diritto e il mercato (che per Irti è da ricondurre alla tecnica). La stessa critica di Irti all'idea di un capitalismo sostenibile rinvia alla convinzione che le imprese sono per loro natura votate all'espansione e al profitto.

Un punto cruciale della riflessione del giurista è che il mercato non sia qualcosa che emergerebbe spontaneamente nel momento in cui abbiamo un ordine di diritto: quando proprietà e contratto sono tutelati. Al contrario, per Irti il capitalismo è un prodotto di regole arbitrarie e decisioni umane. Di conseguenza, il giurista ha il dovere di interrogarsi criticamente su cosa il sistema permetta e su quali limiti giuridici vadano imposti all'economia. Non a caso, Irti fu molto critico della globalizzazione che investì l'umanità dopo il crollo del muro di Berlino, perché egli riteneva che tutto ciò finiva per sottrarre i giochi sociali (economici e non solo) al controllo dei politici.

Dinanzi alla libertà dei mercati, egli difese il ruolo dello Stato come sede della sovranità e della produzione del diritto, mostrando una marcata diffidenza verso l'idea di un ordine economico globale svincolato dal potere e da chi l'amministra.