A Márquez la Sprint di Aragon, Bezzecchi c'è

Marc Márquez lo aveva detto alla vigilia: fare en plein nella sua Aragon per restare nella lotta iridata. Ieri ha messo la prima bandierina, ma Marco Bezzecchi c’è. Il pilota dell’Aprilia rovina la mattina al padrone di casa con una stupenda pole position da record (1′44″962), beffando i due fratelli. Nella Srpint Bezzecchi opta per la gomma soft, con l’obiettivo di partire bene e scavare il solco, a differenza del 9 volte campione del mondo spagnolo, che sceglie le medie con un piano gara ben delineato. Bez parte bene, ma Márquez è letale: piazza il sorpasso alla prima curva, subito dopo la partenza, ai danni dell’azzurro dell’Aprilia, con Alex che sfrutta la situazione per mettersi alle spalle del fratello. I primi tre vanno via così, con Marc sul suo passo per tenere a bada gli inseguitori. Quinto il leader del Mondiale Jorge Martin (+29 sul compagno di squadra e +33 sul connazionale della Ducati ufficiale), dopo aver battagliato con Raul Fernandez e Pedro Acosta (4°), mentre gara complicata per Pecco Bagnaia (11°). Marc sigla il quinto successo stagionale nella gara del sabato (3ª su 3 ad Aragon), salendo a quota 20 in carriera: «Quando ho visto che Marco partiva con la gomma soft sapevo che l’unica chance era entrare dentro forte in curva 1, sennò avrebbe creato gap. Anche se non sono partito molto bene, il mio piano fin dall’inizio era di attaccare alla prima curva, mi sono detto comunque andiamo dentro ed è venuto bene. Mi sento molto bene in quel punto e poi, da primo, si può gestire».

Soddisfatto Bezzecchi: «Purtroppo ho frenato un pelo troppo presto e ho fatto un errorino, e Marc è sempre pronto a cogliere l’attimo. Ho provato ad aumentare il ritmo per andare a prendere Alex e poi sono calato ancora. Secondo me la scelta della soft è stata giusta, non so se con la media sarei stato così veloce nei primi giri. Ho sofferto un po’ col ginocchio e la spalla non sta male, domani spero di fare una partenza migliore».

TV: oggi la gara alle 14 diretta Sky (differita Tv8 alle 16:50)