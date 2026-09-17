Hamilton smentisce le voci sulla Ferrari: “Mai chiesto di sostituire nessuno”

Lewis Hamilton interviene per provare a mettere fine alle indiscrezioni sui presunti problemi interni alla Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha affidato a una storia pubblicata su Instagram la propria replica alle ricostruzioni circolate negli ultimi giorni sulla situazione all’interno della Scuderia, secondo le quali il britannico avrebbe chiesto la sostituzione di alcune figure del team. Una delle ipotesi riportate dalla stampa riguardava anche il rapporto tra Hamilton e il team principal Frederic Vasseur, descritto come meno solido rispetto al passato. Le voci erano arrivate in un momento complicato per la Ferrari, reduce da risultati al di sotto delle aspettative e da alcune dichiarazioni dello stesso Hamilton sulla necessità di migliorare determinati aspetti della gestione e della comunicazione della squadra.

Hamilton ha però voluto smentire in maniera diretta la ricostruzione che lo vedeva protagonista di una richiesta di cambiamenti nella struttura del team. «Ho visto alcune delle notizie che sono uscite e voglio chiarire la situazione qui. Non ho mai chiesto che qualcuno nel mio team venisse sostituito», ha scritto il pilota Ferrari.

Il britannico ha quindi sottolineato la propria fiducia nelle persone con cui lavora quotidianamente a Maranello: «Chiunque lavori con me lavora duro ogni giorno, e la loro dedizione è ciò che ci fa andare avanti. Cerco sempre di dare forza e valorizzare le persone affinché siano la versione migliore di se stesse, o almeno vedano il meglio in loro stesse». Hamilton ha infine ribadito la volontà di continuare a lavorare insieme alla squadra: «Potrei non riuscirci sempre, ma è la mia intenzione ed è ciò che sono qui per fare. Lavoriamo tutti insieme e questo continuerà».

La presa di posizione del pilota non cancella le discussioni sulle difficoltà della Ferrari, né le sue precedenti richieste di miglioramento, ma chiarisce un punto preciso: Hamilton nega di aver chiesto alla Scuderia di sostituire membri del proprio team. Al momento, inoltre, dalla Ferrari non è arrivato un commento ufficiale sulle indiscrezioni che hanno alimentato il caso.