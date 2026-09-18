MotoGP, Marc Márquez senza rivali al Red Bull Ring ma Bezzetti in Austria cerca il riscatto

Marc Márquez, in questo momento, è tornato ad essere il cannibale della MotoGp che tutti conoscono ed è pronto ad “azzannare” anche il prossimo appuntamento del Gran Premio d’Austria che si disputa questo fine settimana. Tre doppiette, Sprint e Gara lunga, nelle ultime quattro tappe del motomondiale e una leadership nella classifica iridata in coabitazione con Jorge Martín. Il campione del mondo in carica, secondo gli esperti Sisal, è favoritissimo per trionfare anche sui tornanti del Red Bull Ring, essendo dato vincente a 2,00.

Oltre allo stato di forma, Márquez si affida anche alla storia: dal 2016, anno in cui l’Austria è tornata a far parte del Motomondiale, solo nel 2021 ha vinto una moto diversa dalla Ducati, la KTM di Brad Binder. Però Marco Bezzecchi, su Aprilia, proverà a interrompere questa egemonia della casa di Borgo Panigale: Bez, in trionfo a 5,00, è stato dominante nella prima parte di stagione finché non è incappato in cadute di troppo e ora si vuole avvicinare di nuovo alla vetta del mondiale e dire la sua nella lotta per il titolo.

Si candida a terzo incomodo Álex Márquez, in cerca del secondo successo stagionale. Il pilota della Ducati del Team Gresini, sul gradino più alto del podio, è offerto a 6,00. Vuole riassaporare la vittoria anche Jorge Martín, primo in classifica Mondiale con l’Aprilia ma con una sola vittoria all’attivo: Martinator che passa sotto la bandiera a scacchi davanti a tutti è dato a 9,00.