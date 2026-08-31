È la legge di Marquez, Bezzecchi sorride a metà

Ad Aragon Marc Marquez fa ancora una volta quello che gli riesce meglio: vincere. Dopo la Sprint del sabato, lo spagnolo si è preso ieri anche il Gran Premio e ha firmato la doppietta sul circuito che più di altri gli ha portato fortuna. È l’ottava vittoria in top-class sul MotorLand, l’undicesima complessiva sul tracciato e la 77ª nella classe regina, la 103ª in carriera considerando tutte le categorie. Marquez non è partito davanti a tutti, perché al primo tentativo di sorpasso su Bezzecchi è andato largo. Il romagnolo, sull’Aprilia, ha cercato di allungare fino a guadagnare circa otto decimi, ma al sesto giro il numero 93 ha rotto gli indugi: messa la freccia e via alla fuga. Della lotta ha approfittato Pedro Acosta, salito in piazza d’onore e davanti a Bez in top-3, mentre il leader del campionato, Jorge Martin, si è classificato quinto. Bagnaia, invece, ha portato a 8 i ritiri stagionali sull’altra Rossa Factory. Per Marquez è arrivata la quarta vittoria negli ultimi sei GP, periodo nel quale è passato dal 5° al 2° posto nel Mondiale, raccogliendo 166 punti. Quello di Aragon è il suo 130° podio in top-class e sono 19 i punti dal leader in classifica generale. «Per poter lottare per il Mondiale dobbiamo sfruttare al massimo quelle piste dove andiamo forte e poi raccogliere quello che si può dove facciamo più fatica», ha spiegato lo spagnolo. Dietro di lui un Bezzecchi tutt’altro che rassegnato. Terzo in campionato a -24, è stato scavalcato sì da Marc ma ha corso ancora con il ginocchio dolorante dopo l’incidente del Sachsenring, conquistando pole e due podi tra Sprint e GP: «Ho portato a casa il massimo. Dobbiamo andare avanti così». A Misano (11 al 13 settembre) il derby italiano Ducati-Aprilia promette dunque scintille. Dall’Igna, resta coi piedi per terra: «La stagione è ancora lunghissima». E avverte: «Sarà grande battaglia fino a Valencia». Intanto Aragon ha riacceso la sfida. Il Cabroncito è tornato a bussare alla porta del Mondiale. E sembra avere parecchia fretta di entrare.