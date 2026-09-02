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Motori

Febbre rossa a Milano per la Ferrari: attesa per la sfilata di Charles Leclerc e Lewis Hamilton

I due piloti del Cavallino saranno protagonisti oggi in Piazza Duomo e poi a Palazzo Reale per l’evento che apre la settimana del GP di Monza

Redazione web
"Drive to Monza" 2025
"Drive to Monza", l'edizione del 2025
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Clima di grande attesa in Piazza Duomo. Oggi, mercoledì 2 settembre, Milano accoglierà i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La coppia ferrarista è attesa a Palazzo Reale a Milano, per l’evento “Drive to Monza” di Peroni Nastro Azzurro 0.0% che celebrerà il GP d’Italia con la partnership con Scuderia Ferrari HP. Prima dell’appuntamento anche l’appuntamento in piazza coi tifosi.

L’evento (privato, su invito) apre la settimana che porterà Gran Premio, oltre ai piloti ci sarà anche il djset a cura di un ospite d’eccezione su cui vige ancora il mistero. Lo scorso anno l’evento coi piloti del cavallino aveva richiamato in piazza migliaia di tifosi.

Dove seguirlo in tv

L’appuntamento di Palazzo Reale inizierà alle 17.45. E lo spettacoilo coi ferraristi Hamilton e Leclerc sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su Now e sul canale YouTube.

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