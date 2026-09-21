Prima gioia Acosta, Bez a podio. Martin (2°) allunga su Marquez (5°)

Finalmente è arrivata. Pedro Acosta, futuro compagno di squadra di Marc Marqeuz in Ducati nel 2027, aspettava la sua prima vittoria in Motogp dal 2024, anno del debutto nella classe regina con la KTM. Fortemente voluta e troppo spesso sfuggita, il 22enne spagnolo ha trionfato alla sua 56° gara in MotoGP proprio al RedBull Ring, casa della KTM. Una domenica perfetta per chiudere il cerchio. «Dopo l’errore stupido della Sprint, finalmente ci siamo riusciti. È una gioia enorme poter ripagare il grandissimo lavoro fatto da KTM», ha dichiarato Pedro al termine della gara. Festeggia anche Aprilia che piazza le due ufficiali sul podio. «È un circuito su cui Aprilia non ha mai vinto per cui è un’ottima dimostrazione di crescita», ha dichiarato Martin, secondo e leader del mondiale con 12 punti di vantaggio su Marc e 42 su Bezzecchi, ieri terzo. «Abbiamo dovuto gestire la benzina per questo ho lasciato passare Pedro, ma quando ho cercato di attaccarlo alla fine la gomma era calata troppo». «Mi porto a casa una bella progressione nel weekend e due podi», confessa Bezzecchi. Solo quinto Marc Marquez, tradito da un problema alla leva del freno. «Il campionato è ancora lungo e niente è perduto. Continuiamo a lavorare». Il decimo titolo è nel mirino anche se dovrà vedersela con un osso duro come Martin, già Campione del Mondo nel 2024 col team Pramac (battendo Bagnaia).