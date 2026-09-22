Formula 1, i Gran Premi dureranno di meno: le novità dal 2027

Chissà come la prenderanno gli appassionati di Formula 1 che amano vedere sfrecciare i propri team e beniamini per decine di giri ad ogni Gran Premio. Nelle ultime ore, nel corso della riunione della Commissione Formula 1 presso la sede della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), a Londra, sono state apportate alcune modifiche al regolamento che entreranno in vigore dalla prossima stagione.

Riduzione dei giri

In linea con gli aggiornamenti al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotti nel “2027 in materia di flusso di carburante, è stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 km a 290 km, corrispondente a una riduzione di due o tre giri”, spiega la FIA. Nel dettaglio, quando si parla di Power Unit si intende l’intero sistema di propulsione ibrido installato sulle monoposto. Il prossimo anno è previsto un aumento della potenza massima del motore a combustione interna (ICE) da 400 kW a 420 kW che è ottenuto tramite un incremento del 5% del flusso di carburante, con un ulteriore passo previsto per il 2028 che porterà la potenza massima a 450 kW e un aumento del flusso di carburante del 13%.

Cosa succede in caso di interruzioni

Invece, per quanto riguarda le gare interrotte da pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario di fine gara tassativo così da eliminare l’attuale limite di tre ore per la durata di una gara (dall’inizio alla fine, interruzioni comprese). Invece, il limite di due ore per ogni gara effettiva rimane invariato. “Queste modifiche sono state introdotte per garantire agli spettatori la migliore possibilità possibile di godersi una gara completa in caso di interruzioni”, aggiunge la Federazione.

La novità sulle prove libere

Un’ottima novità per gli appassionati riguarda la sessione di prove libere: infatti, è stato concordato “di concedere maggiore flessibilità per l’estensione delle sessioni di prove libere qualora vengano interrotte”. In parole povere, significa che in caso di interruzione per vari fattori dureranno di più. Infine, ma non per importanza, la FIA spiega che dopo essersi consultata con il gruppo di lavoro dei costruttori interessati e a seguito di una raccomandazione del Comitato consultivo sportivo, “si è deciso di eliminare l’omologazione dei cambi per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori”.