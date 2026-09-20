MotoGp, prima vittoria Ktm in Austria: Acosta batte Martin e Bezzecchi

L’aria dello Spielberg porta bene agli austriaci della Ktm, che coronano il ritorno ai vertici del motociclismo tornando alla vittoria proprio nella gara di casa. A riuscire nell’impresa è Pedro Acosta, che non aveva mai vinto finora nella categoria regina. Lo spagnolo del team ufficiale della Ktm ha la meglio sulle Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi dopo una lunga battaglia.

Gli alfieri della casa di Noale, però, approfittano della prestazione poco convincente del leader della classifica piloti Marc Marquez, oggi solo quinto. Ennesima gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, mai davvero competitivo in Austria. Tra due settimane sul circuito giapponese di Motegi vedremo chi la spunterà nella appassionante battaglia per il mondiale piloti.

La spunta Acosta, malino Marquez

Nella gara che vede il circus della MotoGp salutare il Vecchio Continente prima del finale di stagione in salsa asiatica, occhi puntati sul duello a distanza tra Jorge Martin e Marc Marquez nella classifica del mondiale piloti. Il pubblico austriaco spera che Pedro Acosta, molto competitivo nella sprint race del sabato con la Ktm, non abbia riportato conseguenze nelle cadute di questo weekend per riuscire a vincere finalmente la sua prima gara in MotoGp. A partire meglio di tutti è Martin, che riesce a mettersi dietro tutti i rivali: altrettanto convincente l’avvio di Bezzecchi, che si mette dietro Ogura, Marquez, Acosta e Bagnaia. Ad animare i primi giri del Gp d’Austria è la battaglia in casa Aprilia, con Martin e Bezzecchi che si tolgono a vicenda la prima posizione. Alle loro spalle Ogura preferisce non rischiare mentre Acosta si libera di Marquez e prova a riportarsi sul terzetto di testa. Lo spagnolo della Ktm, nonostante le due cadute in due giorni, sembra averne più di tutti e, nello spazio di un paio di giri, si mette dietro sia il giapponese che il romagnolo dell’Aprilia. A 22 giri dalla bandiera a scacchi, Acosta è incollato agli scarichi di Martin mentre Bezzecchi ha perso contatto e non sembra in grado di reggere il ritmo imposto dal duo di testa: alle loro spalle Ogura, Marquez, Binder ed Aldeguer, che ha passato Bagnaia. Dopo qualche giro di studio, Acosta sorpassa in rettilineo Martin e guadagna subito qualche decimo.

Alle loro spalle, lungo di Marquez dopo il sorpasso su Ogura che costa al campione del mondo un paio di posizioni. La crisi dell’alfiere della Ducati factory continua anche nei giri successivi mentre la situazione sembra cristallizzarsi almeno nelle prime posizioni. A metà gara circa un secondo separa i primi tre centauri in pista mentre Marquez riesce a riprendersi la sesta piazza, superando Binder. Se il trio di testa gira su tempi simili, il campione del mondo si riporta sotto ad Aldeguer per ridurre i danni in un weekend nato male e continuato peggio. Il sorpasso arriva a nove giri dalla fine mentre Bezzecchi è il più veloce in pista, cercando di riprendere Martin per giocarsi le sue chance nel finale di gara. Il romagnolo continua a rosicchiare decimi su decimi al compagno di box, rischiando di tamponarlo a quattro giri dalla bandiera a scacchi. Ad approfittare della battaglia sono sia Acosta, che allunga in maniera decisiva che Ogura, che si avvicina progressivamente agli alfieri dell’Aprilia ufficiale. Alla fine, però, nessuno riesce a portare attacchi significativi: grande gioia al box Ktm, che torna alla vittoria dopo aver rischiato seriamente di portare i libri in tribunale.