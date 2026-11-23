C’è un Mondiale in cui la Ferrari è imbattibile: quello dell’autoscontro. Anche a Las Vegas, mentre là davanti si registravano 35 cambiamenti di leader e ben 352 sorpassi, Hamilton e Leclerc hanno dato spettacolo a modo loro. «È semplicemente inaccettabile», ha commentato con durezza Fred Vasseur, bravissimo a raccogliere i cocci quando il vaso si è ormai frantumato. Nella pazza notte di Las Vegas è andata in scena una gara più simile a un videogame che a un gran premio di Formula 1, perfetta per una città dove tutto è esagerato o finto. «Ricordo di aver vinto una gara così quando giocavo a Mario Kart!», ha detto Max. Come un videogame, dove il più giovane di tutti, Kimi Antonelli, ha schiacciato il tasto sbagliato all’inizio dell’ultimo giro, restando improvvisamente senza energia tanto da uscire dal podio.

Tutto questo accadeva mentre in casa Ferrari, due piloti in lotta per il sesto posto, facevano a sportellate. Hanno cominciato in partenza e hanno finito al 36° giro quando Charles attaccando Lewis lo ha toccato, innescando il suo testa a cosa e poi prendendosi 10 di penalità. La stessa penalità che si era preso Hamilton all’inizio quando per resistere ad un attacco di Charles aveva superato Norris uscendo di pista. «Avevamo comunicato a Charles di non superare, perché in quella fase, se superi le macchine davanti, poi vieni passato dagli altri. Bisogna fare la propria gara. Charles ha chiaramente commesso un errore che penalizza pesantemente il team», la spiegazione di Vasseur che poi è andato giù ancora più pesante. «Sono più che arrabbiato, perché il messaggio era stato Credo che ci sia un’incomprensione a livello umano tra i due piloti, non tra il team e loro. Innanzitutto dovrebbero rispettarsi reciprocamente, ma devono anche rispettare la squadra», ammettendo che se avesse intuito un finale simile, forse non avrebbe ingaggiato Lewis. Ma ormai il danno è fatto. E ora? «Prenderemo dei provvedimenti», assicura Vasseur, mentre dall’ufficio del presidente non arriva nessun messaggio, quasi a sottolineare che tocca a Fred risolvere il problema. Siamo a posto.