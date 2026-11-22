Che Marc Marquez fosse il favorito al titolo 2026 non c’erano dubbi. Ma che realizzasse la più grande rimonta di sempre nessuno lo avrebbe immaginato. Partiva da campione in carica su una moto che nel corso della scorsa stagione si era dimostrata la più competitiva ed equilibrata su tutte le piste, non solo con il pluricampione, ma anche con gli altri ducatisti, a partire dal fratello Alex, laureatosi vice campione del mondo a fine anno.

Invece, pronti, via Ducati è stata sorpresa da Aprilia. La squadra di Noale era riuscita a superare le prestazioni della moto di Borgo Panigale, complice un Marco Bezzecchi in grande forma e un Marc Marquez non completamente recuperato dopo l’infortunio alla spalla riportato in Indonesia nel finale di stagione. Risultato? A fine maggio al Mugello, settimo appuntamento del calendario, lo spagnolo si trovava a 102 punti di distanza dalla vetta della classifica. Marc però non si è arreso, anzi: a partire dalla settimana dopo con la vittoria del Gran Premio d’Ungheria tutto è cambiato. Il recupero fisico è andato in parallelo con il lavoro dello staff tecnico di Borgo Panigale corso ai ripari per sopperire al gap tecnico. E’ iniziata la rimonta e in meno di sei mesi, da inseguitore è tornato leader confermando di essere ancora il riferimento, l’uomo da battere e soprattutto un Cannibale capace ogni volta di reinventarsi. Quest’anno Marc ha mostrato una versione di sé sempre più competitiva e migliorata. I troppi errori di Marco Bezzecchi, stratosferico nella prima parte di stagione, e l’infortunio di Jorge Martin in Australia gli hanno servito il decimo titolo su un piatto d’argento, ma la bilancia già pendeva dalla sua parte. La rimonta di Marc è stata costruita con la determinazione e la maturità dei grandi campioni. Il corpo memorizza infatti le ossa rotte e i recuperi affrettati dettati dalla voglia di dimostrare. Più prima che poi presenta il conto. La differenza in un ritorno così esplosivo la può fare solo la mente che sceglie ogni giorno di stringere i denti nonostante il dolore e gestisce con sapienza le forze in pista per non osare troppo quando non conta. Il Gp malese ne è stata la conferma, come ha confessato lo stesso direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. “Dal suo ritorno dopo l’infortunio, Marc non ha letteralmente commesso nemmeno un errore: questo è il vero marchio distintivo di un campione. Dopo aver adottato una strategia più prudente nella gara sprint, si è aggiudicato il Gran Premio, dominando dalla partenza fino alla bandiera a scacchi”. Una moto vincente, prima la Honda, oggi la Ducati, unita a velocità pura, intelligenza cristallina e una mente focalizzata capace di domare gli istinti sono stati gli ingredienti di un percorso sportivo stellare di cui oggi si celebra il decimo sigillo. Se la prima parte della sua carriera era stata dominata da un’istintiva e feroce aggressività che lo vedeva spingere il limite sempre un po’ più avanti, rischiando molto ogni volta che scendeva in pista, oggi Marc è un pilota calmo e calcolatore. La sua forza non è più solo la capacità di superare la paura, ma la lucida disciplina necessaria per compensare i propri limiti fisici attraverso la strategia e il controllo emotivo, così facendo continua ad alzare l’asticella ogni volta, in pista come fuori. Consapevole di non essere al cento per cento al via, quest’anno il ducatista ha lavorato per obiettivi e non per la classifica in senso stretto, tenendosi del margine e risparmiando energie fisiche e rischi inutili ogni volta che era possibile, per poi spingere quando si poteva fare veramente la differenza restando entro un rischio calcolato, che in uno sport dove si corre a 300 all’ora resta comunque relativo. In una parola: Marc ha vinto perché è riuscito a controllare se stesso prima degli avversari. Ha corso con quella padronanza che lo fa entrare di diritto nell’Olimpo dei più grandi atleti della storia.