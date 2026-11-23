Nel Negroni c’è un po’ di Barolo Chinato, sulla pizza al prosciutto crudo una spolverata di cacao amaro. Per assaggiarli insieme, in via Savona a Milano, basta passare da una porta interna. Da una parte c’è Carico, cocktail bar di lungo corso, dall’altra Carico Pizza in Teglia, aperto il 19 novembre. I due locali hanno ingressi indipendenti. A firmare la prima selezione di pizze è il calabrese Daniele Campana, mentre dalla cucina di Dry Aged, ristorante milanese da poco entrato nella Guida Michelin, arrivano i mondeghili e la tartare di carne cruda. Alcuni dei soci di Dry Aged sono della partita, a cominciare dallo chef Matteo Ferrario, che segue la proposta di cucina.

Campana viene da Corigliano, dove ha dedicato alla pizza in teglia un lavoro che nel 2025 ha portato la sua insegna al terzo posto della classifica 50 Top Pizza in Viaggio in Italia. In bacheca ha anche le Tre Rotelle del Gambero Rosso. La pizza da cui conviene partire è la Pomodoro e origano e per farla Campana mette insieme il pomodoro di Marrazzo, l’origano selvatico del Pollino e l’extravergine della tenuta Fratelli Renzo. Sotto, un impasto leggero, dalla crosta friabile, che è il tratto comune alle quattro proposte in vetrina.

Carico

«La pizza in teglia ha ancora molto potenziale da esprimere e può conquistare una maggiore riconoscibilità anche a livello internazionale - dice Campana -. Vogliamo far conoscere questo stile partendo dalla qualità degli impasti e delle materie prime. Milano, per la sua vocazione internazionale, è il punto di partenza ideale per raggiungere un pubblico sempre più ampio».

Accanto alla Pomodoro e origano ci sono la Rossa e la Bianca Carico. Il nome indica la base, il resto cambia con la stagione e con quello che arriva dai fornitori, tra i quali figurano Molino Fagioli e il Salumificio Madeo. Tra i condimenti si ritrovano la provola affumicata, la pancetta e la ’nduja. Qualche libertà in più Campana se la prende con le Special. Alle patate abbina la pancetta di maiale nero, alla mortadella la zucca e la liquirizia. Sulla teglia al prosciutto crudo, invece, il cacao amaro arriva dopo il gorgonzola di Croce e le cicoriette. Si sceglie il pezzo al banco e ci si siede al tavolo. Chi lo porta a casa riceve le istruzioni per restituire alla base la sua croccantezza.

Carico

Al banco dei cocktail c’è Edoardo Cerri, socio e bar manager di Carico. In carta tiene i classici e alcune variazioni studiate anche per accompagnare la pizza. Oltre al Negroni Carico c’è il Botte Piena, un Americano a bassa gradazione che deve il nome al passaggio in una botte di aceto balsamico. A completarlo è una soda al bergamotto e mandarino.

Gli interni della pizzeria sono di Assunta Morrone. La designer ha scelto per il bancone mattoni di terracotta trafilata, realizzati artigianalmente, e ha concentrato le luci sulla vetrina, dove il colore delle farciture aiuta a scegliere il trancio. Una parete di specchi segna il punto in cui la pizzeria incontra il bar. Gli orari sono perlopiù serali, con apertura alle sei e chiusura alle due il venerdì e il sabato. La domenica si comincia a sfornare per pranzo, a mezzogiorno.