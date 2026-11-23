I record sono fatti per essere superati, ma intanto sono un punto di riferimento. Con la conquista del 10° sigillo, Marc Marquez supera Valentino Rossi per numero di titoli e raggiunge il mitico Giacomo Agostini con otto Mondiali nella classe regina; anche se i 15 titoli di Mino restano ancora lontani, se non irraggiungibili. E ieri sul magico podio di Portimao, proprio Ago ha abbracciato e incoronato Marquez.

Marc l’ha raggiunta per numero di titoli nella classe regina, anche se il suo record assoluto è lontano. Come la fa sentire?

«Se uno è bravo e vince, devi complimentarti e accettarlo. Sono felice per lui, ancora di più se non supera i miei 15 totali (sorride).

Cosa l’ha sorpresa di più della stagione di Marquez?

«Partiva da favorito, ma a inizio campionato non era ancora al cento per cento della forma. Ha faticato, arrivando ad accumulare 100 punti di svantaggio. Quando sembrava molto difficile, la situazione ha preso un’altra piega, grazie alla sua bravura e a qualche incidente dei due piloti dell’Aprilia. Marc è stato costante ed è tornato a vincere, ha fatto un gran campionato e si è meritato questo titolo».

È il Marc più forte di sempre?

«Nei primi anni voleva vincere a tutti i costi: rischiava, cadeva spesso, però dominava. Oggi si è calmato un po’, ma resta sempre a un livello altissimo».

Oggi è un pilota più completo?

«Ha avuto incidenti, difficoltà. Se prima era a 110, oggi è a 105. Gli anni passano per tutti ed è normale. Anch’io vorrei correre ancora oggi, alla mia età, ma arriva un momento... Certo, Marc è ancora giovane e per ora è ancora uno dei più forti. Ha davanti a sé due o tre anni per continuare a lottare ai vertici. Poi arriva il momento di tirare i remi in barca».

Questo titolo l’ha vinto Marc o l’ha perso l’Aprilia?

«Chi vince è Marc. Gli altri avranno fatto degli errori, ma quelli fanno parte dello sport. È un mestiere in cui puoi perdere 25 punti per una piccola scivolata, o romperti un braccio. È molto facile perdere punti ed è difficile guadagnarli».

Quanto è difficile per un pilota rimettersi in gioco ogni volta non avendo niente da dimostrare?

«Correre è il tuo lavoro, il tuo amore, la tua grande passione. Nel nostro mestiere si rischia la vita: se uno lo fa, è perché ne è talmente innamorato da non pensarci. Finché ci sono gioia e voglia, si può andare avanti. Paradossalmente è molto difficile smettere, perché quando arriva il momento siamo ancora giovani per la vita, ma vecchi per il nostro sport. È dura accettarlo, per tutti gli sportivi».

A lei quanto è costato?

«Tantissimo. L’ho provato io e lo provano gli altri: è molto difficile».

Guardando al 2027, Acosta potrebbe essere il primo compagno di squadra capace di infastidire Marquez. Come lo vede?

«È possibile. Lo ha ammesso anche Marc: può arrivare qualcuno di più giovane che va forte».

Almeno il prossimo anno Marc parte avvantaggiato, perché conosce la moto, mentre Pedro dovrà prendere confidenza con la Ducati.

«Non credo a queste storie sull’adattamento. Io sono passato da un motore a quattro tempi a uno a due e dopo una settimana ho cominciato a vincere. Se un pilota ha talento e le due ruote nel sangue, deve solo capire come si guida quella moto».

Con il decimo titolo Marc supera Rossi. A distanza di 11 anni si parla ancora dell’incidente del 2015. Ha ancora senso?

«Dovrebbero essere intelligenti, darsi la mano e chiudere questa polemica, perché di scorrettezze ne abbiamo fatte tutti, da Agostini a Hailwood e Read, da Rossi a Marquez».

Cosa manca oggi alla MotoGP?

«Per dare più spettacolo e più valore alla vittoria, bisognerebbe che l’uomo tornasse al centro. C’è fin troppa tecnologia. C’è troppa potenza e devi risparmiare le gomme, altrimenti non arrivi in fondo: ma le nostre sono gare di velocità, non di regolarità! Il pubblico vuole vedere il pilota spremere il massimo, non gestire. Vorrei che la moto fosse comandata più dal pilota che dai bottoni».