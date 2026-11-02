Il ducatista vicino al titolo. Yamaha non va in Qatar

Marc Marquez, vincitore del Gp della Malesia, non vuole focalizzarsi sul 10° titolo che gli permetterebbe di superare Valentino Rossi nel numero di sigilli conquistati. Il ducatista ha dominato la corsa e complice l’assenza di Martin (infortunato) sale a +44 punti il vantaggio sul pilota dell’Aprilia, +67 su Bezzecchi (6° ieri).

Nel prossimo fine settimana Marc avrà il primo match point: gli basterebbe conquistare 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi. Intanto l’atmosfera è rovente nel paddock della Motogp in vista della tappa in Qatar. Le incognite sulla sicurezza restano visto l’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente. Dal canto suo Motogp rassicura e lo stesso Ezpeleta si è recato in Qatar per accertarsi di persona del piano di sicurezza messo in atto dal Paese. Intanto Yamaha ha annunciato la decisione di non partecipare al prossimo GP perchè «non ha riscontrato motivi sufficienti per modificare le attuali restrizioni ai viaggi in vigore a livello aziendale». Il provvedimento riguarda anche il team satellite di Pramac. Non è tardata la risposta: «La MotoGp esprime disappunto per la decisione di Yamaha, sebbene riconosciamo che il team sia soggetto ad una politica aziendale più ampia. La mancata partecipazione della scuderia comporta anche risvolti di natura sportiva».