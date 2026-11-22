Marco Bezzecchi non molla e va a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo per la prima volta. In un weekend dove tutto sembrava già scritto, il pilota dell’Aprilia ha rialzato la testa, mentre Marc è scivolato a due giri dalla fine. Una caduta che gli è costato la prima reale opportunità per laurearsi campione del mondo. A rimescolare le carte anche il meteo con un clima incerto e condizioni miste. Il successo di Bezzecchi vale oro per il campionato e ancora di più a livello mentale. La Sprint è stata una tortura per me fino ad adesso. Finora mi era sfuggita per un motivo o l’altro. E’ una sorta di liberazione. Sono felicissimo, ha dichiarato il Bezz, avevo poche chance per il titolo alla vigilia, questi 12 punti mi permettono di rimettermi nella lotta anche se il divario resta importante.. Bezzecchi ha dominato la gara, imponendo un ritmo forsennato che i diretti inseguitori come Raul Fernandez e Alex Marquez, sul podio con lui, non sono riusciti a infastidire. Il Bezz, velocissimo sull’asciutto, ha fatto poi la differenza negli ultimi due giri, quando è iniziato a piovere. Ho cercato di spingere comunque perchè non volevo raffreddare la gomma. C’erano due-tre punti bagnati dove era necessario essere più prudenti e non abbassare mai la concentrazione. E se Aprilia festeggia, nel box Ducati regna lo sgomento. La caduta del campionissimo è una doccia fredda. Fortunatamente non si è fatto male, sottolinea l’ingegner Gigi Dall’Igna. La scivolata di Marc ha preoccupato tutti, a partire dal fratello minore che lo ha visto cadere. Fisicamente sto bene. Ci riproviamo nel gp a chiudere il match point. L’obiettivo è finire la gara, ha dichiarato lo spagnolo, che comunque ha 55 punti di vantaggio su Martin, 62 su Bezzecchi. Nella Sprint ho provato a gestire la corsa, anche all’inizio quando pioveva un po’, poi ho spinto. A due giri dalla fine quando è ripreso a piovere, ho trovato un punto bagnato e non sono entrato con troppa precauzione. Un peccato. Stavo correndo in un modo tranquillo, dando comunque il mio cento per cento. Non avevo bisogno di prendere troppi rischi, ha commentato Marc. Oggi il secondo match point.