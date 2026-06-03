Leclerc e Ferrari avanti insieme: rinnovo pluriennale per il pilota monegasco

Charles Leclerc e Ferrari avanti insieme ancora per molti anni. La scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota monegasco alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, sua gara di casa. Una mossa che mette a tacere ogni possibile indiscrezione su un trasferimento di Leclerc, vicecampione del mondo nel 2022 di Formula 1, in un altro team. Nel corso della pausa invernale si parlava di un suo possibile trasferimento all'Aston Martin a partire dal 2027. Il Cavallino non ha ancora annunciato la durata del contratto.

"Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team - ha dichiarato Leclerc -. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante".

In Ferrari dal 2019, Leclerc potrebbe chiudere la carriera in rosso (è classe 1997), puntando a diventare il ferrarista con il maggior numero di gare in F1: ad oggi gli mancano 25 gare per raggiungere le 180 disputate da Michael Schumacher, (è a 155), e probabilmente il traguardo verrà raggiunto nell’arco di meno di poco più di un anno. Il legame tra Leclerc e Ferrari nasce molto prima del suo debutto in F1. Entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel 2016, il pilota monegasco ha costruito tutto il proprio percorso agonistico insieme alla Scuderia: dal titolo di F2 conquistato nel 2017 all’esordio in F1 l’anno successivo, fino all’arrivo in Scuderia Ferrari nel 2019. Da allora Charles è diventato una presenza centrale per la squadra, distinguendosi per velocità, talento e spirito competitivo.

Nel corso degli anni ha regalato ai tifosi vittorie memorabili, pole position e podi, entrando sempre di più nel cuore della storia della Scuderia. Oltre ai risultati, Charles ha costruito un rapporto speciale con il team e con gli appassionati di tutto il mondo, condividendo con la Scuderia ambizione, senso di appartenenza e voglia costante di migliorarsi.