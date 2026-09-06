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Motori

L’italia sogna dalla A di Antonelli alla K di Kimi

Aneddoti e retroscena sul leader del mondiale che a Monza sarà chiamato a una rimonta furiosa

Pietro Santini
Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy gets prepared to compete during the third free practice session of the Formula One Italian Grand Prix in Monza, Italy, 05 September 2026. The 2026 Formula One Italian Grand Prix will be held on 06 September 2026 at the Monza racetrack.ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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Attore Lo sarebbe potuto diventare se non avesse scelto la velocità. Nel 2016 Kimi ha recitato nel film italiano Veloce come il vento a fianco di Stefano Accorsi. Ma anche davanti alla cinepresa, le macchine non potevano mancare e, infatti, interpretava un giovane pilota di kart. Babyface Termine della Generazione Z per indicare chi ha il viso giovane e fanciullesco. Proprio quello che ha Kimi, com’è giusto che sia a vent’anni. Ma quando indossa il casco e abbassa la visiera, l’età diventa solo un numero che con la velocità non ha nulla da spartire.Canada-Cina La località dove Antonelli ha centrato il suo primo podio della carriera in Formula Uno, il 15 giugno 2025.O Cina, ßdove 9 mesi esatti più tardi, il 15 marzo 2026, è arrivata anche la prima vittoria: il secondo più giovane di sempre (19 anni e 198 giorni) ad aggiudicarsi un Gran Premio, battuto solamente da Max Verstappen (18 anni e 228 giorni).Dura La prima stagione tra i grandi. Ma quando tutti lo davano per spacciato, addirittura col sedile in bilico, lui ha risposto in pista. Quanta differenza può fare un anno: di questi giorni nel 2025 era in oggettiva difficoltà, adesso è leader del Mondiale e riesce a dividere il tifo di Monza, di solito all’unisono per la Rossa.Entusiasmo Quello che gli si legge negli occhi ogni volta che si appresta a mettersi alla guida della sua Mercedes. Ma anche di tutti quegli italiani che non seguivano la F1 e che ora stanno in punta di sedia, sperando di vederlo trionfare. La gente cerca un personaggio per cui simpatizzare: Kimi, con la sua spontaneità, fa breccia nel cuore dei tifosi.Fiducia Quella che Toto Wolff ha riposto in lui a fine 2024 e che il pilota italiano sta ripagando con tanto di interessi.In Mercedes si cullano tutti il suo talento cristallino. Tutti, tranne uno: George Russell.Gorgonzola Che non manca mai sulla sua pizza accompagnato dalla salsiccia.E anche gramigna, uno dei suoi piatti preferiti, insieme a Lasagne e tagliatelle, da vero bolognese che si rispetti.Hamilton Il pilota che ha dovuto sostituire. Come se la pressione di esordire in F1 a 18 anni non fosse già abbastanza, si è aggiunto il peso di farlo rimpiazzando un sette volte Campione del Mondo. Un po’ di tensione il primo anno è salita con lui nell’abitacolo. Ma se queste sono le conseguenze, ben venga quella tensione.Introverso Su tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Quest’estate i gossip sulle sue presunte frequentazioni si sono rincorsi giorno dopo giorno, ma da lui tutto tace.Jet-ski Come quello che l’anno scorso lo ha reso un meme. Il pilota italiano era al mare durante la pausa estiva, quando è rimasto senza carburante ed ha dovuto farsi venire a recuperare da alcuni amici.Kimi Il nome dell’ultimo pilota (Raikkonen) a vincere un titolo piloti con la Ferrari. E chissà che non sia anche quello del prossimo Campione del Mondo.



Andrea Kimi AntonelliGran Premio D'Italia - Monza (f1)

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