L’italia sogna dalla A di Antonelli alla K di Kimi

Attore Lo sarebbe potuto diventare se non avesse scelto la velocità. Nel 2016 Kimi ha recitato nel film italiano Veloce come il vento a fianco di Stefano Accorsi. Ma anche davanti alla cinepresa, le macchine non potevano mancare e, infatti, interpretava un giovane pilota di kart. Babyface Termine della Generazione Z per indicare chi ha il viso giovane e fanciullesco. Proprio quello che ha Kimi, com’è giusto che sia a vent’anni. Ma quando indossa il casco e abbassa la visiera, l’età diventa solo un numero che con la velocità non ha nulla da spartire.Canada-Cina La località dove Antonelli ha centrato il suo primo podio della carriera in Formula Uno, il 15 giugno 2025.O Cina, ßdove 9 mesi esatti più tardi, il 15 marzo 2026, è arrivata anche la prima vittoria: il secondo più giovane di sempre (19 anni e 198 giorni) ad aggiudicarsi un Gran Premio, battuto solamente da Max Verstappen (18 anni e 228 giorni).Dura La prima stagione tra i grandi. Ma quando tutti lo davano per spacciato, addirittura col sedile in bilico, lui ha risposto in pista. Quanta differenza può fare un anno: di questi giorni nel 2025 era in oggettiva difficoltà, adesso è leader del Mondiale e riesce a dividere il tifo di Monza, di solito all’unisono per la Rossa.Entusiasmo Quello che gli si legge negli occhi ogni volta che si appresta a mettersi alla guida della sua Mercedes. Ma anche di tutti quegli italiani che non seguivano la F1 e che ora stanno in punta di sedia, sperando di vederlo trionfare. La gente cerca un personaggio per cui simpatizzare: Kimi, con la sua spontaneità, fa breccia nel cuore dei tifosi.Fiducia Quella che Toto Wolff ha riposto in lui a fine 2024 e che il pilota italiano sta ripagando con tanto di interessi.In Mercedes si cullano tutti il suo talento cristallino. Tutti, tranne uno: George Russell.Gorgonzola Che non manca mai sulla sua pizza accompagnato dalla salsiccia.E anche gramigna, uno dei suoi piatti preferiti, insieme a Lasagne e tagliatelle, da vero bolognese che si rispetti.Hamilton Il pilota che ha dovuto sostituire. Come se la pressione di esordire in F1 a 18 anni non fosse già abbastanza, si è aggiunto il peso di farlo rimpiazzando un sette volte Campione del Mondo. Un po’ di tensione il primo anno è salita con lui nell’abitacolo. Ma se queste sono le conseguenze, ben venga quella tensione.Introverso Su tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Quest’estate i gossip sulle sue presunte frequentazioni si sono rincorsi giorno dopo giorno, ma da lui tutto tace.Jet-ski Come quello che l’anno scorso lo ha reso un meme. Il pilota italiano era al mare durante la pausa estiva, quando è rimasto senza carburante ed ha dovuto farsi venire a recuperare da alcuni amici.Kimi Il nome dell’ultimo pilota (Raikkonen) a vincere un titolo piloti con la Ferrari. E chissà che non sia anche quello del prossimo Campione del Mondo.







