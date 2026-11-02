L’omaggio di Meloni a Kimi Antonelli dopo il trionfo mondiale: “Un orgoglio per la nostra Nazione”

“Kimi Antonelli è campione del mondo! A soli 20 anni conquista un traguardo straordinario, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha celebrato sui social la vittoria del titolo mondiale da parte del pilota italiano della Mercedes. “Un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione. Complimenti, Kimi!”, ha aggiunto la premier, pubblicando su Facebook una foto di Antonelli con il tricolore.

Alle congratulazioni si è unito anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che su X ha sottolineato la portata storica dell’impresa: “Kimi Antonelli campione del mondo! Il più giovane nella storia della Formula 1. Dopo 73 anni un pilota italiano torna a conquistare il titolo mondiale”. Per Fontana si tratta di “un’impresa straordinaria, un orgoglio per tutto il Paese”.

Anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha voluto celebrare il successo del pilota della Mercedes. “Kimi Antonelli scrive due volte la storia della Formula 1: a soli 20 anni è il più giovane campione del mondo di sempre e il primo pilota italiano a conquistare il titolo dopo 73 anni”, ha scritto su X.

A esprimere la soddisfazione del mondo dell’automobilismo italiano è stato infine Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia (Aci), presente all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. “L’Italia è tornata. Oggi non celebriamo solo un campione. Celebriamo la fine di un’attesa durata troppo tempo. Come Automobile Club d’Italia e come Federazione sportiva dell’automobilismo, urliamo forte ‘Grazie Kimi’. Grazie per aver riportato il tricolore in vetta alla classifica iridata della Formula 1. Un tricolore che interpreta in maniera forte e importante l’orgoglio nazionale”, ha dichiarato.

La Russa ha quindi rivolto un ringraziamento alla famiglia del pilota, alla Mercedes e a quanti hanno contribuito alla sua crescita sportiva. “Oggi Kimi mette fine a 73 anni di attesa e ci restituisce una fantastica soddisfazione. Kimi è espressione del nostro territorio. Un ragazzo solare, che ha iniziato su un kart, con licenza Aci Sport. Che ha vinto il Campionato italiano. Che è stato selezionato dalla nostra Nazionale Aci Team Italia. La sua vittoria inorgoglisce il Paese e la nostra Federazione, dimostrando che il talento in Italia c’è”.

“Antonelli - ha concluso il presidente dell’Aci - ha demolito a suon di record e di vittorie la narrazione che non vincevamo più, facendo gioire non solo i tifosi, ma l’intero Paese”.