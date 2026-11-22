Nella città famosa per gli spettacoli sopra le righe, la Formula 1 si trasforma nella versione molto “americana” sognata da Liberty Media. Sul velocissimo cittadino di Las Vegas si svolge una gara mai vista nella lunga storia della categoria regina dell’automobilismo. I piloti di punta si combattono a colpi di sorpassi e controsorpassi dal primo all’ultimo giro, agevolati dal gioco delle scie sui lunghi rettilinei e dalla gestione delle batterie.

Alla fine, però, la vittoria viene decisa dall’attacco azzardato di Russell a due giri dal traguardo che forse danneggia la vettura di Kimi Antonelli. Invece di contendere la vittoria fino alla fine a Max Verstappen, il bolognese scivola in quarta posizione. A complicare un weekend già deficitario, ecco l’ennesimo incidente in casa Ferrari: dopo un sorpasso fallito su Piastri, Hamilton viene mandato in testacoda dalla vettura di Leclerc, che si becca dieci secondi di penalità. Alla fine vince Verstappen, con Norris e Piastri a completare il podio.

Formula One Las Vegas Grand Prix - Race epa13397352 Mercedes driver George Russell of Britain passes Red Bull Racing driver Max Verstappen of the Netherlands in the Formula 1 Las Vegas Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, USA, 21 November 2026. EPA/SHAWN THEW (SHAWN THEW/EPA)

Tanti sorpassi, grande equilibrio

Dopo un sabato di sofferenza enorme, i tanti tifosi della Ferrari sugli spalti sperano solo che Leclerc e Hamilton riescano ad evitare l’ennesima figuraccia. Al pronti via, Verstappen parte bene e resiste all’attacco di Russell: più indietro, avvio da dimenticare per Kimi Antonelli, che perde due posizioni già alla prima staccata. Mentre tra Leclerc ed Hamilton iniziano a volare le scintille, la McLaren soffre sui rettilinei, tanto che Hadjar ha zero problemi a scavalcare Norris. Hamilton riesce a prendere la nona posizione a Leclerc. Russell, aiutato dalla scia, sorpassa Verstappen per vedersi, però, scavalcato alla curva successiva. La manovra consente ad Hadjar di incollarsi agli scarichi della Mercedes e superarla di slancio in rettilineo. Il duello tra l’inglese ed il francese permette a Lindblad di inserirsi e prendere per qualche curva la terza posizione con un gran sorpasso.

Gli spettatori non si annoiano di sicuro: mentre Hadjar studia il punto dove affondare l’attacco su Verstappen, Gasly sfrutta la maggiore velocità di punta per togliere la quinta posizione a Norris. Al sesto giro Hamilton strappa la settima posizione ad un Antonelli che ha scelto le medie mentre più avanti si scatena la battaglia tra Russell e Hadjar per il secondo posto. Il campione del mondo si riprende la posizione poco dopo ma le distanze da Verstappen sono ancora gestibili: i primi dieci piloti sono racchiusi in poco più di tre secondi. Hadjar sembra averne di più rispetto al compagno di squadra ma Max non ne vuole sapere e resiste con le unghie e coi denti. Se Antonelli e le due Ferrari sorpassano Norris, prestazione incredibile di Gasly, che ha nel mirino il terzo posto di Hadjar.

AUTO-PRIX-F1-USA Ferrari's British driver Lewis Hamilton drives away after making a stop in pit lane during the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 21, 2026. (Photo by John Locher / POOL / AFP) (JOHN LOCHER/AFP)

Hamilton penalizzato, duello in testa

Le scaramucce tra Leclerc e Hamilton costano qualche decimo di troppo nei confronti del trenino di testa ma, in una gara pazza come questa, può succedere davvero di tutto. Sui lunghissimi rettilinei dello Strip Circuit, il gioco delle scie produce sorpassi a ripetizione e tanto spettacolo per gli spettatori infreddoliti. Il duello transalpino tra Hadjar e Gasly vede un paio di sorpassi ma la manovra costa la quarta posizione al pilota dell’Alpine, infilato da un Antonelli che finalmente inizia a spingere. La direzione gara esamina il taglio della chicane di Hamilton nell’acceso duello con Norris ed infligge ben dieci secondi di penalità al ferrarista, un’enormità visti i distacchi risicati a Las Vegas. A rimescolare le carte ci pensa l’incidente di Perez, che, dopo un contatto violento con Camara, finisce a muro. La direzione gara fa entrare la safety car e le due Red Bull ne approfittano subito: il doppio pit stop fa però perdere tempo ad Hadjar, che viene superato al box da Russell.

Hamilton viene fatto restare in pista un giro in più rispetto agli altri e l’inglese è scocciatissimo quando gli viene comunicata la penalizzazione. Poco dopo, errore da matita blu per il giovane Lindblad, che esagera nello scaldare le gomme, si gira e finisce a muro, rovinando una gara maiuscola. Dopo la girandola di emozioni della prima metà della gara, la pausa per la safety car serve a tutti per tirare il fiato. Si riparte al giro 26 e, mentre Verstappen resiste all’attacco di Russell, disastro per Hadjar, che vede la sua ala anteriore disintegrarsi da sola: il francese è costretto a tornare ai box per montare un’ala nuova, scivolando in coda al gruppo. Per l’ennesima volta, sorpasso e controsorpasso tra Verstappen e Russell, che non si vogliono bene e combattono senza esclusione di colpi.

TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-USA TOPSHOT - (L/R) Ferrari's British driver Lewis Hamilton and Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc race during the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 21, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (PATRICK T. FALLON/AFP)

Contatto Leclerc-Hamilton, Kimi primo

Se Antonelli preferisce non rischiare, gran rimonta di Hamilton, che torna rapidamente in ottava posizione nonostante la penalità. Mentre Verstappen continua il duello rusticano con Russell, crisi per Gasly: dopo il sorpasso di Norris e Antonelli, il francese dell’Alpine viene scavalcato anche da Hamilton, che aveva superato Leclerc poco prima. Il finale di questo gran premio davvero pirotecnico continua ad offrire grandi emozioni: Russell attacca Verstappen ma esagera e viene infilato da Norris, che poi sorpassa anche l’olandese. Neanche un giro dopo, situazione rivoluzionata: Max si riprende la testa della gara ed il campione in carica viene infilato poco dopo da Russell, che riprende a fare a sportellate con il rivale di sempre. Antonelli, che pur senza rischiare niente, sale sul gradino più basso del podio ed entra a gamba tesa nel duello infinito tra Max e George. Dopo un attacco fallito nei confronti di Piastri, ennesimo disastro in casa Ferrari: Hamilton si tocca con Leclerc e va in testacoda.

La direzione gara ci mette poco tempo per valutare l’incidente che non potrà che rinfocolare le polemiche nel box delle Rosse: la colpa è chiaramente dell’entrata azzardata del monegasco, che viene punito con dieci secondi di penalità. Più avanti, Kimi infila Max ma non riesce a resistere al contrattacco dell’olandese. I sorpassi continuano senza soluzione di continuità, le posizioni di questa gara incredibile si decideranno sul filo di lana. A due giri dalla bandiera a scacchi, manovra assurda di Russell che, pur di mettere le ruote davanti al poco amato compagno di squadra, va lungo e finisce a muro, precipitando in nona posizione. Antonelli, forse toccato dalla vettura di Russell, viene superato da entrambe le McLaren e chiude fuori dal podio. Alla fine Verstappen vince meritatamente una gara davvero pazzesca. Che inizino le polemiche.