MotoGp: dopo la Sprint a Marquez pure il primato

Che fosse il favorito nella corsa al titolo mondiale non c’erano dubbi. Si trattava solo di attendere. Ci sono voluti ben 17 gran premi, ma Il Cannibale è tornato e non ha nessuna intenzione di lasciare lo scettro: Marc Marquez ha conquistato la vittoria della Sprint del Gran Premio d’Indonesia e per la per la prima volta si è portato da solo in testa al mondiale di MotoGP, con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin.

La corsa è stata segnata dall’incidente al via che ha estromesso Marco Bezzecchi e Raul Fernandez (il pilota Trackhouse che scattava dalla pole) alla prima curva. Un incidente di gara che si traduce in zero punti per il Bezz che vede sempre più lontano il sogno iridato. Marc ne ha approfittato e poi è arrivato anche il regalo del rivale Martin, costretto a farsi passare per far risalire la pressione troppo bassa della gomma anteriore quando era in testa. Risultato? Marc ha concretizzato punti che valgono oro su una pista dove sulla carta - doveva soffrire. «È un successo importante - ha commentato Marc - è stata una gara molto difficile, fin dalla partenza. Con Martin al comando ho cercato di dare tutto pur di non perdere contatto, ho fatto un piccolo errore ma alla fine sono riuscito a superarlo e mi sono sentito sempre meglio, un giro dopo l’altro. C’è stato qualche problema con la frizione, ma sono riuscito a gestire il vantaggio».

Sul podio con Marquez il giapponese Ogura, vera rivelazione di questa stagione 2026, terzo Fabio Di Giannantonio (VR46) nel giorno del suo compleanno. Solo quarto Jorge Martin, adesso secondo della generale. «Ho perso una grande opportunità di vincere», ha dichiarato. Oggi alle 9 italiane la rivincita nella gara lunga per le due Aprilia di Bezzecchi e Martin e lo stesso Fernandez che scatterà dalla pole.