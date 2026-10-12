MotoGp: vittoria di Bez e Martin torna leader

«Io non mollo», ha sempre ripetuto come un mantra Bezzecchi. E quando il sogno iridato sembrava sfumato nella ghiaia di curva 1 nel sabato di Mandalika, in Indonesia, il Bez tona a vincere. Una liberazione. Marco aspettava quel successo da fine maggio, dalla domenica trionfale del Mugello. Il pilota riminese si è imposto in una giornata destinata a rimanere nella storia dell’Aprilia, che ha piazzato ben quattro RS-GP davanti a tutti, cosa che non le era mai successa prima in MotoGP. Come ciliegina sulla torta: la vittoria numero 300 per un pilota italiano nella classe regina. A livello di campionato, la vittoria della Sprint aveva portato in vetta Marquez, ma Martin ha risposto con il podio domenicale per riprendersi il +2 della vigilia, approfittando del sesto posto conquistato dal rivale. Bravissimo Fernandez, che ha corso con un dito rotto, e bene anche Ogura: ma Bezzecchi è stato straordinario.