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Motori

MotoGp: vittoria di Bez e Martin torna leader

Marco aspettava quel successo da fine maggio, dalla domenica trionfale del Mugello

Maria Guidotti
epa13295981 Aprilia Racing MotoGP rider Marco Bezzecchi of Italy celebrates on the podium after winning the MotoGP race at the Motorcycling Grand Prix of Indonesia at Mandalika Circuit in Mandalika, Indonesia, 11 October 2026. EPA/MAST IRHAM
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«Io non mollo», ha sempre ripetuto come un mantra Bezzecchi. E quando il sogno iridato sembrava sfumato nella ghiaia di curva 1 nel sabato di Mandalika, in Indonesia, il Bez tona a vincere. Una liberazione. Marco aspettava quel successo da fine maggio, dalla domenica trionfale del Mugello. Il pilota riminese si è imposto in una giornata destinata a rimanere nella storia dell’Aprilia, che ha piazzato ben quattro RS-GP davanti a tutti, cosa che non le era mai successa prima in MotoGP. Come ciliegina sulla torta: la vittoria numero 300 per un pilota italiano nella classe regina. A livello di campionato, la vittoria della Sprint aveva portato in vetta Marquez, ma Martin ha risposto con il podio domenicale per riprendersi il +2 della vigilia, approfittando del sesto posto conquistato dal rivale. Bravissimo Fernandez, che ha corso con un dito rotto, e bene anche Ogura: ma Bezzecchi è stato straordinario.

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