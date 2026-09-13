Norris, super pole a Madrid. Kimi beffato, Lewis spreca

È una beffa lunga 11 millesimi. Praticamente nulla su una pista lunga quasi 5,5 chilometri. Ma il tenero Lando Norris sta imparando ad essere feroce da quando la McLaren è tornata a volare. La terza pole negli ultimi quattro gran premi significa che finalmente Lando si è messo a correre da campione del mondo, quasi per legittimare il titolo dello scorso anno. Nessuno lo ha visto arrivare, soprattutto dopo che venerdì era rimasto fermo ai box in Fp2 per la sostituzione del cambio. Lando invece ha infilato la sua McLaren davanti a Antonelli, Verstappen e Hamilton che sembravano i candidati più autorevoli per la pole. La pista spagnola era adatta alla vetture papaya, ma la squadra di Andrea Stella ha avuto delle sessioni complicate ed è arrivata solo all’ultimo a colpire. E solo con Lando.

Cinque piloti (il quinto è Leclerc zavorrato da un motore senza l’Aduo 2) in meno di due decimi raccontano una sessione di qualifica ad alta tensione tra i muri del nuovo circuito di Madrid che va aggredito come fossimo a Jedda o Montecarlo. Adesso resta da capire quanto conti la pole su un tracciato dove sorpassare sembra davvero molto complicato perchè tra le 22 curve disegnate su un foglio bianco, non si è pensato di tracciarne almeno un paio secche che invogliassero e agevolassero i sorpassi. Nelle categorie minori la pole non ha portato fortuna a chi scattava davanti. Lando poi ha una statistica che lo vede spesso non finire in testa il primo giro quando parte in pole. Non resta che aspettare. Ma di certo avrà più chance di Gasly a Monza. A proposito: su 14 gare, 14 volte è scattato in pole un motore Mercedes. Kimi ha un po’ di amaro in bocca, anche se a lui in fin dei conti deve interessare stare davanti a Russell che è il più vicino in classifica e George è rimasto a più di tre decimi, solo sesto sullo schieramento, dopo che in Q1 era riuscito a stare davanti a Kimi di 56 millesimi. Ha insomma preso un’altra sventola.

Alla pole ci avevano pensato anche Verstappen e Lewis Hamilton che aveva un motore con qualche cavallo in più del compagno. Lewis dopo aver sbattuto in mattinata aveva recuperato grazie al super lavoro dei meccanici e nel primo run delle Q3 era davanti a tutti. Poi all’ultimo run ha sbagliato e naturalmente Vasseur lo ha fatto notare ai microfoni di Sky. Il team principal della Ferrari è bravissimo a sottolineare gli errori degli altri, allergico ad ammettere i suoi. Adesso sarebbe il caso di far capire ai suoi ragazzi che giocando di squadra potrebbero anche disegnare una gara interessante per la Ferrari