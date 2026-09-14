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Sponsor diversi. “Non puoi bere la Coca cola”. E Lando si ribella

Lando, visibilmente frustrato nel dopo gara, è stato anche al centro di un curioso siparietto avvenuto nella cooldown room

Francescomatteo Bertoli
McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
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Dopo la straordinaria pole position del sabato, l’ottima partenza e il ritmo sostenuto nei primi giri, Lando Norris intravedeva la terza vittoria stagionale, ma una virtual safety car, causata dal ritiro di Stroll ed esposta con colpevole ritardo, ha rovinato i piani del campione del mondo in carica. Norris ha chiuso terzo, passando gli ultimi giri in scia a Verstappen, senza riuscire però a trovare uno spiraglio per il sorpasso.

Lando, visibilmente frustrato nel dopo gara, è stato anche al centro di un curioso siparietto avvenuto nella cooldown room, la stanza dove i primi tre classificati guardano gli highlights della gara prima di salire sul podio. Norris è stato ripreso mentre beveva una Coca-Cola, e qualcuno dell’organizzazione gli ha chiesto di nasconderla, indicandone anche l’etichetta. Il motivo è ovviamente legato agli sponsor: Coca-Cola non è partner della F1, che ha un accordo con PepsiCo, ma è partner della McLaren. Norris non ha voluto saperne e ha risposto: «Ho appena corso una gara, quindi ho il diritto di bere quello che voglio. Grazie mille». Le immagini sono diventate subito virali, con i fan schierati dalla parte del pilota britannico.

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