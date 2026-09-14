Sponsor diversi. “Non puoi bere la Coca cola”. E Lando si ribella

Dopo la straordinaria pole position del sabato, l’ottima partenza e il ritmo sostenuto nei primi giri, Lando Norris intravedeva la terza vittoria stagionale, ma una virtual safety car, causata dal ritiro di Stroll ed esposta con colpevole ritardo, ha rovinato i piani del campione del mondo in carica. Norris ha chiuso terzo, passando gli ultimi giri in scia a Verstappen, senza riuscire però a trovare uno spiraglio per il sorpasso.

Lando, visibilmente frustrato nel dopo gara, è stato anche al centro di un curioso siparietto avvenuto nella cooldown room, la stanza dove i primi tre classificati guardano gli highlights della gara prima di salire sul podio. Norris è stato ripreso mentre beveva una Coca-Cola, e qualcuno dell’organizzazione gli ha chiesto di nasconderla, indicandone anche l’etichetta. Il motivo è ovviamente legato agli sponsor: Coca-Cola non è partner della F1, che ha un accordo con PepsiCo, ma è partner della McLaren. Norris non ha voluto saperne e ha risposto: «Ho appena corso una gara, quindi ho il diritto di bere quello che voglio. Grazie mille». Le immagini sono diventate subito virali, con i fan schierati dalla parte del pilota britannico.