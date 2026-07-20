Da Angélique Kidjo a Noa e Patti Smith. Al Castello Sforzesco è l'ora delle donne

Da Angélique Kidjo a Patti Smith, passando per Noa, Carmen Consoli, Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego, Francamente e Marta Del Grandi. Da domani al 29 luglio arrivano al Castello Sforzesco alcune delle più autorevoli e interessanti protagoniste della scena musicale e culturale internazionale. Ad aprire sarà appunto Angélique Kidjo, cinque volte vincitrice del Grammy Award, ambasciatrice Unicef, che porta il suo nuovo Hope Tour. Mercoledì sarà la volta di «D come Dannate Ingenue», il progetto ideato da Carmen Consoli, che riunisce sullo stesso palco Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego, Francamente e Concita De Gregorio in uno spettacolo corale dove musica e parole si intrecciano.

Il viaggio proseguirà sabato 25 luglio con Noa, poetessa e artista che porterà a Milano un concerto in cui culture, sonorità e storie provenienti da Yemen, Israele e Stati Uniti si incontrano in un messaggio universale di dialogo, sensibilità e apertura.

A chiudere questi dieci giorni in rosa sarà una delle figure più iconiche della musica mondiale: Patti Smith, protagonista della serata con cui Radio Popolare celebrerà il proprio cinquantesimo anniversario. Una grande festa aperta dal concerto della cantautrice milanese Marta Del Grandi, tra le più interessanti voci della nuova scena indipendente italiana.