Di solito in queste settimane viene il bello. Questa volta forse no. Di solito a fine giugno iniziano a delinearsi i concorrenti di una delle «gare» rituali del pop, quella del tormentone. C'è da quando non c'erano neanche le radio private e a decidere tutto erano i juke box e le (poche) manifestazioni canore per lo più itineranti. Poi sono arrivati il Festivalbar e migliaia di radio private. Ora ci sono i network, lo streaming e i programmi musicali che attraversano l'estate. Però forse quella fase è finita. O forse aspetta soltanto un paio di canzoni che riaccendano il motore generale. In ogni caso, anche la classifica pubblicata venerdì 19 giugno da Earone non ha ancora al vertice i brani che potrebbero dominare l'estate. Al primo posto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa lo siento, seguono Tame Impala con Dracula, Madonna e Sabrina Carpenter, Buon vento di Jovanotti con Alfa, Bossa nostra di Gaia, Summer funk di Gabbani (nella foto), Buona domenica di Sayf, Merk & Kremont con Partenope (feat. Serena Brancale e The Kolors), Canto d'amore di Angelina Mango con Mengoni e infine Talk to you di Anotr e 54 Ultra.Nessun brano, a parte forse quelli di Gabbani e Jovanotti, ha la capacità di trasformarsi in un tormentone ed è difficile che lo facciano altri pezzi appena usciti. È iniziata una fase di cambiamento che potrebbe avere ricadute anche sui calendari musicali dei prossimi anni.
Cercasi tormentone
Di solito a fine giugno iniziano a delinearsi i concorrenti di una delle "gare" rituali del pop, quella del tormentone
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