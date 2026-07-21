Claudio Baglioni annuncia il ritorno dal vivo dopo i problemi di salute. Le due date di Roma

Con un messaggio a sorpresa Claudio Baglioni ha annunciato il ritorno dal vivo. Nonostante lo stop forzato dovuto ai problemi di salute causati da una polmonite interstiziale acuta – che a giugno lo ha costretto ad annullare il suo tour – il cantautore romano ha deciso di tornare a cantare davanti al suo pubblico con due date speciali nel cuore di Roma.

“In questo periodo di fermo a causa dei miei problemi di salute temevo che non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire con gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo d’eccezione. I due concerti, un prima e un dopo, saranno l’uno a distanza di un anno dall’altro alla ricerca di un emozione che non è mai finita”, ha dichiarato Claudio Baglioni nel video pubblicato sui suoi canali social.

Il tour rinviato

Il "GrandTour La Vita è Adesso" avrebbe dovuto debuttare con la data di Venezia del 29 giugno, ma una polmonite interstiziale acuta ha costretto Baglioni a fermarsi per tre mesi. “Decisione dolorosa, ne sono fuori ma devo spostare la tournée e recuperare”, aveva annunciato l’artista, rinviando al 2027 tutte le date in calendario. Durante la convalescenza, però, il cantautore romano ha sentito la necessità di tornare davanti ai fan insieme al suo gruppo di lavoro prima del 2027, così è nata l’idea di dar vita a due concerti speciali.

Le parole di Baglioni

“Questo incidente di percorso mi ha costretto a rimandare la tournée al 2027, ma in queste settimane ho anche ripercorso la mia lunga carriera, 60 anni di musica, di parole e di concerti e alcuni momenti risaltano più di altri”, ha raccontato Claudio Baglioni, ricordando: “Parlo del concerto di chiusura del tour "Alè-oó" in piazza di Siena nel 1982 e il primo concerto ai Fori Imperiali con il Colosseo nel 1996. Due esperienze incredibili con oltre un milione di persone con le repliche del 2009 e 2010”. Il ricordo di queste date memorabili vissute nella Capitale ha spinto il cantautore a riprogrammare il tour con le due nuove date.

I due concerti a Roma

L’appuntamento è fissato per il 24 ottobre 2026 a Roma in piazza di Siena con “Che notte è questa”, il concerto della ripartenza mentre il ritorno sarà esattamente un anno dopo, il 23 ottobre 2027. “Avevo bisogno di rimettere insieme me e i venti musicisti che mi accompagnano e la squadra di professionisti e operatori di altissimo livello che hanno costruito questo progetto insieme a me. Avevamo bisogno di ritrovarci dopo questo infortunio. Il primo concerto, il 24 ottobre 2026 in piazza di Siena, sarà una nuova partenza e l’ultimo, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali sarà il ritorno. In mezzo ci saranno altre cinquanta esibizioni che toccheranno tutta l’Italia. L’Italia della bellezza, della storia, dell’architettura e dell’ambiente. Sarà un viaggio spettacolare ma anche umano”, ha spiegato il cantautore de “La vita è adesso”.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per “Che notte è questa! La partenza” del 24 ottobre 2026 saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 22 luglio per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti a Club e, dalle ore 11 di giovedì 23 luglio su

TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). Per quanto riguarda “Che notte è questa! Il ritorno” del 23 ottobre 2027 le informazioni verranno comunicate prossimamente.