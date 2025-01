Emis Killa, ecco perché la Rai non avrebbe dovuto invitarlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Spiace ma era inevitabile. Emis Killa fuori da Sanremo. "Preferisco fare un passo indietro e non partecipare". Un concorrente che allo stadio non può entrare (3 anni di Daspo notificati a mezzo stampa) ma all'Ariston sì avrebbe creato soltanto confusione, polemiche e pasticci danneggiando tutti, Emis Killa in primis. Bene ha fatto a ritirarsi in quanto coinvolto nell'inchiesta sugli ultras a Milano.

Ma meno bene forse ha fatto la Rai che aveva accettato il brano di un concorrente potenzialmente sottoposto a una inchiesta così grave, così popolare, così antisportiva. La "real politik sanremese" avrebbe consigliato di evitare un invito all'Ariston. Ma ormai è andata così.

Emis Killa spera giustamente di poter tornare al Festival una volta che i problemi saranno risolti. E speriamo che lo faccia da innocente e non da condannato, senza creare il precedente di un concorrente "penalmente rilevante" in una gara canora. Almeno questo a Sanremo evitiamolo.