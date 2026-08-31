Freddie Mercury, esce il libro inedito scritto dall’ex fidanzata: chi è Mary Austin

Il prossimo 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni. Una ricorrenza che Mondadori Electa ha voluto festeggiare con la pubblicazione di un nuovo libro sulla storia personale e artistica del leader dei Queen. Al centro di “A life in lyrics”, in uscita il 1 settembre, c’è il racconto dell’ex compagna dell’artista, Mary Austin, che attraverso lettere, testi di canzoni e appunti ritrovati in soffitta ha descritto un Freddie inedito. “Aprire quel baule, una mattina di quattro anni fa, mi ha riaperto un mondo. Una vita. Ho ritrovato i testi delle canzoni di Freddie. L’ho aperto e improvvisamente mi è tornato in mente tutto. Tutto”, ha dichiarato Austin al Corriere, anticipando alcuni contenuti del libro.

L’amore e le canzoni

“A life in lyrics” offre uno sguardo più intimista su Freddie Mercury tra palco e privato con la storia d’amore con Mary a fare da filorosso. Dall’incontro (“Mi ha corteggiata e immediatamente abbiamo avuto questa connessione silenziosa, non verbale. Fin dall’inizio c’era qualcosa che cresceva, ed era la fiducia”) alla doppia vita (“Era due uomini diversi. C’era il Freddie Mercury dei concerti e degli eccessi ma c’era anche il Freddie Bulsara che scriveva le canzoni, quello più introverso. E questo era il Freddie che conoscevo io”). Dal racconto di come sono nate canzoni come “Killer Queen”, “TheFairy Feller’s”, “Bohemian Rhapsody” e “Lily of the Valley”, alla fine del loro amore quando Mercury le confessò di essere omosessuale e lei decise di rimanergli comunque accanto come sua assistente personale: “Ascoltando “Somebody to love” ho capito che tutto stava finendo. Ho imparato ad amare senza possedere. È stato un cambiamento di forma”.

Chi è Mary Austin

Nata a Londra il 6 marzo 1951, Mary Austin incontrò Freddie Mercury nell’aprile del 1970, quando lavorava come commessa da Biba e studiava arte. Tra i due nacque subito un legame profondo, che si trasformò in una relazione durata circa dieci anni. Quando Mercury le confessò di essere omosessuale, pochi mesi dopo averle chiesto la mano, la loro storia d’amore terminò ma il rapporto non si interruppe: Austin rimase al suo fianco, diventando anche la sua assistente personale fino alla morte del cantante, avvenuta il 24 novembre 1991. Mercury le lasciò metà del proprio patrimonio, compresa la storica residenza londinese di Garden Lodge, oltre ai proventi derivanti dai diritti d’autore. Austin è rimasta inoltre una delle persone più vicine e fidate all’artista, custode del suo ingente patrimonio artistico e dell’ultimo segreto di Freddie: il luogo in cui sono state realmente deposte le sue ceneri. Al cimitero di Kensal Green, a Londra, è presente una lapide con la scritta “In Loving Memory of Farrokh Bulsara”, il nome di nascita di Mercury, ma le sue ceneri non si trovano lì.