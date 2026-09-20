Roy Paci ricoverato d’urgenza, annullati i concerti: l’artista sarà operato

Seri problemi di salute costringono Roy Paci a fermarsi. L’artista ha dovuto annullare i concerti previsti il 19 e 20 settembre a Longobardi Marina e a San Vito Lo Capo e attualmente si trova ricoverato in ospedale. La Notizia ufficiale è arrivata dallo staff di Paci che sui social ha annunciato l’improvviso stop del suo ultimo tour.

Il comunicato ufficiale

Con un nota pubblicata su Instagram il management di Roy Paci ha fatto sapere che “a causa di seri problemi di salute dell’artista i concerti previsti non potranno essere effettuati. In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile”. Paci avrebbe dovuto esibirsi a Cosenza e a Trapani, mentre le ultime tre date del suo tour “FiestaGlobal” erano in programma il 25, 26 e 27 settembre, ma il malore improvviso ha imposto la cancellazione degli ultimi impegni in programma.

Come sta Roy Paci

L’entourage di Paci non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dei suoi problemi di salute, scegliendo la via della riservatezza. Attualmente l’artista si trova ricoverato in ospedale in attesa di un intervento chirurgico, ma lo staff – dopo aver ringraziato i fan per il disagio causato dalla cancellazione dei concerti – ha assicurato che fornirà ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute nelle prossime ore: “Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alla pronta guarigione del nostro Maestro”. Il management ha fatto inoltre sapere che le date annullate saranno riprogrammate quando le condizioni di salute di Paci lo renderanno possibile. Nell’attesa i profili social del musicista sono stati presi d’assalto dai fan, che hanno voluto far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza all’artista in questo momento delicato. Un’ondata di affetto che testimonia il legame costruito negli anni tra Paci e il suo pubblico, ora in attesa di poterlo rivedere presto sul palco.